«Шанхайские Драконы» расторгли контракт с нападающим Маккеггом

Нападающий Грег Маккегг расторг контракт с «Шанхай Дрэгонс» по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

33-летний Маккегг в текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ сыграл восемь матчей. В них он забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.

«Шанхайские Драконы» с 32 очками после 27 матчей занимают шестую строчку Западной конференции КХЛ.