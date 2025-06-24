«Адмирал» подпишет контракт с нападающим Поповым

«Адмирал» объявил об обмене с «Трактором». Челябинцы получили денежную компенсацию, а владивостокцы — права на форварда Егора Попова.

С 28-летним нападающим подпишут контракт на один сезон. Соглашение будет иметь односторонний характер.

В сезоне-2024/25 Попов в 19 матчах за «Трактор» набрал 3 (1+2 очка).

Также форвард играл за «Нефтехимик», «Рубин», тверское «Динамо» и «Югру».