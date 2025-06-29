«Анахайм» в «Детройт» обменялись вратарями Мразеком и Гибсоном

«Анахайм» и «Детройт» произвели обмен вратарями. «Ред Уингз» получили американца Джона Гибсона, а «Дакс» — чеха Петра Мразека.

Кроме того, в результате обмена «Детройт» отдал «Анахайму» право выбора во втором раунде драфта 2027 года и в четвертом раунде драфта 2026 года.

31-летний Гибсон в сезоне-2024/25 в 29 матчах за «Анахайм» одержал 11 побед, коэффициент надежности составил 2,73, а процент отраженных бросков — 91,2.

33-летний Мразек играл за «Чикаго» и «Дейройт»: в 33 матчах за «Блэкхокс» у него 10 побед, коэффициент надежности 3,46 и процент отраженных бросков 89, а в 5 матчах за «Ред Уингз» — 2 победы, 2,49 и 90,2 соответственно.