Сегодня, 12:30

Защитник «Спартака» Зайцев обменян в «Сибирь»

Анастасия Пилипенко

«Спартак» обменял защитника Егора Зайцева в «Сибирь», сообщает пресс-служба клуба.

Взамен красно-белые получили 19-летнего защитника Ярослава Белякова.

27-летний Зайцев провел в текущем сезоне 11 матчей и отметился одной результативной передачей. Всего в КХЛ он сыграл 477 матчей и набрал 76 (15+61) очков. Зайцев выступал за «Спартак» с 2023 года.

Беляков сыграл в КХЛ за «Сибирь» 18 матчей и не отметился результативными действиями.

Защитник московского «Динамо» Готовец выбыл до конца сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 28 21 7 44
2 Авангард 27 17 10 37
3 Ак Барс 28 17 11 36
4 Автомобилист 29 16 13 35
5 Нефтехимик 29 15 14 31
6 Трактор 29 13 16 31
7 Барыс 28 10 18 25
8 Амур 26 10 16 24
9 Адмирал 25 10 15 24
10 Салават Юлаев 27 10 17 23
11 Сибирь 27 7 20 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 29 19 10 41
2 Торпедо НН 30 18 12 39
3 Северсталь 28 19 9 38
4 Динамо Мн 27 17 10 37
5 Динамо М 27 16 11 33
6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
7 Спартак 27 14 13 31
8 ЦСКА 28 13 15 29
9 СКА 26 12 14 28
10 Лада 28 9 19 21
11 Сочи 26 7 19 19
Результаты / календарь
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
20.11 17:00 Автомобилист – Металлург Мг - : -
20.11 17:00 Трактор – Амур - : -
20.11 19:00 Северсталь – Адмирал - : -
20.11 19:30 Динамо М – Сибирь - : -
20.11 19:30 Торпедо НН – Спартак - : -
20.11 19:30 Динамо Мн – ЦСКА - : -
Все результаты / календарь

