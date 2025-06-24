«Амур» подписал с форвардом Заседой контракт на два года

«Амур» объявил о подписании контракта с нападающим Матвеем Заседой. Соглашение имеет односторонний характер, рассчитано до 31 мая 2027 года.

Хабаровчане обменяли 26-летнего форварда у «Витязя» в обмен на денежную компенсацию, сообщал ранее «СЭ».

Сезон-2024/25 Заседа начинал в «Авангарде», за который в 12 матчах набрал 3 (2+1) очка. Затем он перешел в «Витязь», где в 27 играх набрал 12 (10+2) очков. Нападающий является воспитанником «Амура».