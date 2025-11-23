Свечников может покинуть «Каролину»

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников проинформировал руководство клуба о готовности к обмену из команды, сообщил журналист Эллиотт Фридман.

По данным источника, Свечников недоволен тем, что получает мало игрового времени в «Каролине».

25-летний хоккеист выступает за команду с 2018 года. В этом сезоне НХЛ он забросил семь шайб и отдал пять результативных передач в 21 матче. За всю карьеру в «Каролине» Свечников провел 499 игр, забросил 158 шайб и сделал 218 результативных передач.