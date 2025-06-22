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22 июня 2025, 05:50

Вратарь Самсонов может перейти в «Айлендерс»

Павел Лопатко

Вратарь Илья Самсонов может перейти в «Айлендерс» в качестве свободного агента, сообщил журналист Люк Фокс.

По данным источника, Самсонов предпочел бы играть в НХЛ, при этом рынок свободных агентов 2025 года заполнен вратарями аналогичного уровня. Это может привести к тому, что он присоединится к «Айлендерс» даже без гарантированного места в составе.

В сезоне-2024/25 28-летний россиянин играл за «Вегас», в 29 матчах он одержал 16 побед. Коэффициент надежности составил 2,82, а процент отраженных бросков 89,1.

Также в НХЛ Самсонов играл за «Вашингтон» и «Торонто».

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Илья Самсонов
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2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
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Атлантический дивизион И В П О
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2 Бостон 0 0 0 0
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5 Оттава 0 0 0 0
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7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
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30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
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