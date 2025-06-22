Вратарь Самсонов может перейти в «Айлендерс»

Вратарь Илья Самсонов может перейти в «Айлендерс» в качестве свободного агента, сообщил журналист Люк Фокс.

По данным источника, Самсонов предпочел бы играть в НХЛ, при этом рынок свободных агентов 2025 года заполнен вратарями аналогичного уровня. Это может привести к тому, что он присоединится к «Айлендерс» даже без гарантированного места в составе.

В сезоне-2024/25 28-летний россиянин играл за «Вегас», в 29 матчах он одержал 16 побед. Коэффициент надежности составил 2,82, а процент отраженных бросков — 89,1.

Также в НХЛ Самсонов играл за «Вашингтон» и «Торонто».