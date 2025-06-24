Нападающий Хворов перешел в «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» сообщил об обмене с «Авангардом». Уфимцы получили нападающего Николая Хворова, а омичи — денежную компенсацию.

В сезоне-2024/25 21-летний форвард играл в МХЛ за «Омских ястребов». В регулярном чемпионате он в 35 матчах набрал 40 (19+21) очков. В плей-офф у него 3 (0+3) очка в 8 играх.

Всего в МХЛ на счету нападающего 159 (51+108) очков в 227 матчах МХЛ.