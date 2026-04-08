Подколзин забил 18-й гол в сезоне НХЛ

«Эдмонтон» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».

На 17-й минуте второго периода российский нападающий Василий Подколзин сделал счет 4:3.

Теперь у 24-летнего россиянина 35 (18+17) очков в 78 играх этого сезона.