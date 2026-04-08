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«Оттава» — «Тампа»: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Оттава» дома обыграла «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Игра проходила 8 апреля на арене Canadian Tire Centre (Оттава).

Форвард хозяев Брэди Ткачак сделал 4 голевые передачи. Тим Штюцле набрал 3 (1+2) очка. Джейк Сандерсон оформил дубль. Еще по одной шайбе забросили Джордан Спенс, Фабиан Зеттерлунд и Шейн Пинто.

У гостей отличились Ник Пол и Кори Перри. Россиянин Никита Кучеров сделал голевую передачу.

«Оттава» набрала 92 очка в 78 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 2-й строчке — 102 очка в 78 играх.

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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 12 8 4 18
2 Рейнджерс 12 7 5 15
3 Айлендерс 10 5 5 12
4 Нью-Джерси 10 6 4 12
5 Вашингтон 9 5 4 10
6 Питтсбург 11 4 7 9
7 Филадельфия 12 3 9 9
8 Коламбус 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 11 8 3 17
2 Тампа-Бэй 9 7 2 14
3 Оттава 11 7 4 14
4 Торонто 12 6 6 14
5 Флорида 11 5 6 12
6 Детройт 10 4 6 11
7 Монреаль 9 4 5 10
8 Баффало 10 4 6 10
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 10 7 3 14
2 Миннесота 11 6 5 14
3 Даллас 10 6 4 13
4 Колорадо 10 5 5 11
5 Сент-Луис 10 5 5 11
6 Виннипег 10 4 6 11
7 Нэшвилл 9 3 6 9
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 10 8 2 17
2 Вегас 12 8 4 16
3 Сиэтл 10 6 4 13
4 Сан-Хосе 11 6 5 13
5 Анахайм 10 4 6 8
6 Лос-Анджелес 8 2 6 6
7 Калгари 9 3 6 6
8 Ванкувер 12 2 10 5
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23.10 02:00 Питтсбург – Флорида 4 : 0
23.10 02:00 Торонто – Рейнджерс 5 : 4
23.10 02:00 Нью-Джерси – Анахайм 4 : 1
23.10 02:00 Оттава – Сан-Хосе 2 : 6
23.10 02:00 Бостон – Нэшвилл 6 : 0
23.10 02:30 Айлендерс – Лос-Анджелес 2 : 3 ОТ
23.10 03:00 Сент-Луис – Вегас 6 : 2
23.10 03:00 Даллас – Виннипег 3 : 2 ОТ
23.10 04:00 Эдмонтон – Каролина 6 : 5 Б
23.10 04:00 Калгари – Миннесота 2 : 1
23.10 05:00 Ванкувер – Детройт 2 : 5
23.10 05:00 Сиэтл – Юта - : -
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