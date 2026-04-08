«Оттава» — «Тампа»: видеообзор матча

«Оттава» дома обыграла «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Игра проходила 8 апреля на арене Canadian Tire Centre (Оттава).

Форвард хозяев Брэди Ткачак сделал 4 голевые передачи. Тим Штюцле набрал 3 (1+2) очка. Джейк Сандерсон оформил дубль. Еще по одной шайбе забросили Джордан Спенс, Фабиан Зеттерлунд и Шейн Пинто.

У гостей отличились Ник Пол и Кори Перри. Россиянин Никита Кучеров сделал голевую передачу.

«Оттава» набрала 92 очка в 78 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 2-й строчке — 102 очка в 78 играх.

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