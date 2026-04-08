Ничушкин признан первой звездой матча «Сент-Луис» — «Колорадо»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Сент-Луис» — «Колорадо» (0:3).

Первой звездой признан российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин. 31-летний россиянин забросил две шайбы.

Второй звездой стал форвард «Блюз» Роберт Томас, который забил один гол. Третья звезда — Мартин Нечас, забросивший одну шайбу.