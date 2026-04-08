Ничушкин признан первой звездой матча «Сент-Луис» — «Колорадо»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Сент-Луис» — «Колорадо» (0:3).
Первой звездой признан российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин. 31-летний россиянин забросил две шайбы.
Второй звездой стал форвард «Блюз» Роберт Томас, который забил один гол. Третья звезда — Мартин Нечас, забросивший одну шайбу.
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|79
|51
|28
|108
|2
|Питтсбург
|79
|41
|38
|98
|3
|Филадельфия
|79
|40
|39
|92
|4
|Айлендерс
|79
|43
|36
|91
|5
|Коламбус
|79
|39
|40
|90
|6
|Вашингтон
|79
|40
|39
|89
|7
|Нью-Джерси
|79
|40
|39
|83
|8
|Рейнджерс
|79
|33
|46
|75
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|80
|49
|31
|106
|2
|Монреаль
|79
|47
|32
|104
|3
|Тампа-Бэй
|79
|48
|31
|102
|4
|Бостон
|79
|43
|36
|96
|5
|Оттава
|79
|42
|37
|94
|6
|Детройт
|79
|41
|38
|91
|7
|Флорида
|79
|37
|42
|78
|8
|Торонто
|79
|32
|47
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|78
|52
|26
|114
|2
|Даллас
|79
|47
|32
|106
|3
|Миннесота
|79
|45
|34
|102
|4
|Юта
|78
|42
|36
|90
|5
|Нэшвилл
|79
|37
|42
|84
|6
|Виннипег
|78
|35
|43
|82
|7
|Сент-Луис
|78
|33
|45
|78
|8
|Чикаго
|79
|28
|51
|70
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|79
|40
|39
|90
|2
|Вегас
|78
|36
|42
|88
|3
|Анахайм
|78
|41
|37
|87
|4
|Лос-Анджелес
|77
|32
|45
|83
|5
|Сан-Хосе
|77
|37
|40
|81
|6
|Сиэтл
|77
|32
|45
|75
|7
|Калгари
|78
|32
|46
|73
|8
|Ванкувер
|77
|22
|55
|52
Результаты / календарь
|10.04
|01:45
|Айлендерс – Торонто
|5 : 3
|10.04
|02:00
|Оттава – Флорида
|5 : 1
|10.04
|02:00
|Монреаль – Тампа-Бэй
|2 : 1
|10.04
|02:00
|Нью-Джерси – Питтсбург
|2 : 5
|10.04
|02:00
|Детройт – Филадельфия
|6 : 3
|10.04
|02:00
|Баффало – Коламбус
|5 : 0
|10.04
|03:00
|Сент-Луис – Виннипег
|2 : 3
|10.04
|03:30
|Чикаго – Каролина
|2 : 7
|10.04
|04:00
|Юта – Нэшвилл
|4 : 1
|10.04
|04:00
|Даллас – Миннесота
|5 : 4
|10.04
|04:00
|Колорадо – Калгари
|3 : 1
|10.04
|05:00
|Сиэтл – Вегас
|- : -
|10.04
|05:00
|Анахайм – Сан-Хосе
|- : -
|10.04
|05:30
|Лос-Анджелес – Ванкувер
|- : -
