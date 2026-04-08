8 апреля, 05:54

Ничушкин признан первой звездой матча «Сент-Луис» — «Колорадо»

Евгений Козинов
Корреспондент
Валерий Ничушкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Сент-Луис» — «Колорадо» (0:3).

Первой звездой признан российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин. 31-летний россиянин забросил две шайбы.

Второй звездой стал форвард «Блюз» Роберт Томас, который забил один гол. Третья звезда — Мартин Нечас, забросивший одну шайбу.

«Авангард» vs ЦСКА, Квартальнов vs «Ак Барс», Кудашов в «Авто»
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Уволят ли Ларионова? Ротенберг в «Динамо»? Первый раунд плей-офф КХЛ
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Положение команд
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 79 51 28 108
2 Питтсбург 79 41 38 98
3 Филадельфия 79 40 39 92
4 Айлендерс 79 43 36 91
5 Коламбус 79 39 40 90
6 Вашингтон 79 40 39 89
7 Нью-Джерси 79 40 39 83
8 Рейнджерс 79 33 46 75
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 80 49 31 106
2 Монреаль 79 47 32 104
3 Тампа-Бэй 79 48 31 102
4 Бостон 79 43 36 96
5 Оттава 79 42 37 94
6 Детройт 79 41 38 91
7 Флорида 79 37 42 78
8 Торонто 79 32 47 78
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 78 52 26 114
2 Даллас 79 47 32 106
3 Миннесота 79 45 34 102
4 Юта 78 42 36 90
5 Нэшвилл 79 37 42 84
6 Виннипег 78 35 43 82
7 Сент-Луис 78 33 45 78
8 Чикаго 79 28 51 70
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 79 40 39 90
2 Вегас 78 36 42 88
3 Анахайм 78 41 37 87
4 Лос-Анджелес 77 32 45 83
5 Сан-Хосе 77 37 40 81
6 Сиэтл 77 32 45 75
7 Калгари 78 32 46 73
8 Ванкувер 77 22 55 52
10.04 01:45 Айлендерс – Торонто 5 : 3
10.04 02:00 Оттава – Флорида 5 : 1
10.04 02:00 Монреаль – Тампа-Бэй 2 : 1
10.04 02:00 Нью-Джерси – Питтсбург 2 : 5
10.04 02:00 Детройт – Филадельфия 6 : 3
10.04 02:00 Баффало – Коламбус 5 : 0
10.04 03:00 Сент-Луис – Виннипег 2 : 3
10.04 03:30 Чикаго – Каролина 2 : 7
10.04 04:00 Юта – Нэшвилл 4 : 1
10.04 04:00 Даллас – Миннесота 5 : 4
10.04 04:00 Колорадо – Калгари 3 : 1
10.04 05:00 Сиэтл – Вегас - : -
10.04 05:00 Анахайм – Сан-Хосе - : -
10.04 05:30 Лос-Анджелес – Ванкувер - : -
