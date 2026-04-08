«Юта» — «Эдмонтон»: видеообзор матча

«Юта» дома одержала победу над «Эдмонтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.

Игра проходила 8 апреля на арене Delta Center (Солт-Лейк-Сити).

Дубль у хозяев оформил Ник Шмальц. По одной шайбе забросили Йон Петерка, Логан Кули и Александр Керфут. В овертайме победный гол забил Клэйтон Келлер. Михаил Сергачев отметился результативной передачей.

У гостей отличились россиянин Василий Подколзин, Кертис Лазар, Коннор Макдэвид, Райан Нюджент-Хопкинс и Колтон Дач.

«Юта» одержала четвертую победу подряд и с 88 очками в 77 матчах занимает 4-е место в Западной конференции. «Эдмонтон» идет на 5-й строчке — 88 очков в 78 играх.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max