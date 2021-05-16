У Овечкина украли гол и записали на него передачу. Но он все равно привел «Вашингтон» к победе!

«Столичные» повели в серии с «Бостоном». А Кузнецова и Самсонова в составе по-прежнему нет.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала дивизиона. Первый матч

«Вашингтон» — «Бостон» — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Уилсон — 14 (Оши, Спронг), 6:22 — 1:0. Дебраск — 6 (Лазар), 13:10 — 1:1. Диллон — 3 (Манта, Овечкин), 28:44 — 2:1. Ритчи — 16 (бол., Пастрняк, Макэвой), 36:38 — 2:2. Дауд — 12 (Оши, Уилсон), 64:41 — 3:2.

Вратари: Ванечек (Андерсон, 13:10) — Раск.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 32 (11+11+9+1) — 26 (7+9+8+2).

Наши: Овечкин (18.26/4/+1), Орлов (24.51/2/0) — -.

16 мая. Вашингтон. Capital One Arena.

Счет в серии: 1-0.

Поединком между «Бостоном» и «Вашингтоном» стартовал розыгрыш самого необычного Кубка Стэнли за последнее время. В регулярном сезоне команды по четыре раза были сильнее в противостоянии друг с другом, поэтому нельзя однозначно выделить один из клубов в роли фаворита и быть уверенным в его победе. Сегодняшняя игра полностью подтвердила мнение, что в паре «Кэпиталз» и «Брюинз» нас ждет силовой ожесточенный хоккей. «Вашингтон» в первом периоде потерял основного вратаря, но его сменщик не подвел коллектив, и команда из столицы оказалась сильнее в овертайме.

Отметим, что снова в составе не оказалось двух российских хоккеистов — вратаря Ильи Самсонова и нападающего Евгения Кузнецова. Они две недели назад опоздали на командное собрание, после чего попали в ковид-протокол.

«Вашингтону» удалось выйти вперед уже на седьмой минуте. Защитник «Бостона» Чарли Макэвой явно чувствовал, как от синей линии отправляет шайбу в ворота «Столичных», но вместо сирены услышал треск собственной клюшки, и в ответной контратаке Том Уилсон открыл счет.

«Бостон» не горел желанием проигрывать первый матч серии, и через семь минут после пропущенного гола счет стал равным. Кертис Лазарь выиграл вбрасывание на Джейка Дебраска, и канадский нападающий «Брюинз» без лишних раздумываний отправил шайбу в свободный угол ворот Витека Ванечека. Голкипер «Кэпиталз» в шпагате пытался парировать бросок и получил травму, из-за которой не мог продолжить матч. Так как российский вратарь Илья Самсонов из-за конфликта с главным тренером не попадает в заявку, на площадке появился 39-летний Крэйг Андерсон, в регулярном чемпионате принявший участие всего в четырех играх.

Второй период стал практически копией первого. На девятой минуте отрезка поздравления от партнеров принимал Александр Овечкин, результативно подставивший клюшку после наброса на ворота от синей линии. Заброшенная шайба могла стать семидесятой для капитана «Кэпиталз», но статистики матча не усмотрели касания, и через несколько минут в протоколе произошли изменения. Бренден Диллон стал автором гола, а российский нападающий — ассистентом.

«Бостон» и в этот раз не дал долго наслаждаться лидерством в счете игрокам «Вашингтона». Дмитрий Орлов оставил свою команду в меньшинстве, чем успешно воспользовались игроки «Бостона» в лице Ника Ритчи, увереннее всех сыгравшего на «пятачке» и сделавшего счет вновь равным.

Победителя матча определил овертайм, в котором чуть удачливее оказался «Вашингтон». Игроки из столицы совершили быстрый прорыв, который образцовой игрой в зоне чужих ворот завершил Ник Дауд.

А еще в этом матче Овечкин провел силовой прием на Крейчи и сбил его с ног, а также получил удар клюшкой в лицо от защитника «Бостона» Лозона.

Следующий матч между командами пройдет в ночь на 18 мая.