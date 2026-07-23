Гавриков: «В интересах команды Макару стоило бы взять немного меньше 21 миллиона»

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как относится к возможному контракту защитника «Колорадо» Кэйла Макара на сумму около 21 миллиона долларов за сезон.

— Мне кажется, в интересах команды ему, наверное, стоило бы взять немного меньше. Но если он или, например, Хьюз могут диктовать условия и получать столько, сколько считают нужным, почему нет?

Это в любом случае будет плюсом для всего рынка защитников. За такими контрактами подтягиваются и остальные игроки — кто-то прибавит несколько сотен тысяч, кто-то, может быть, несколько миллионов. В итоге выиграют все.

У 27-летнего канадца остался один год действия договора с кэпхитом 9 миллионов долларов. С 1 июля «Колорадо» может продлить соглашение с двукратным обладателем «Норрис Трофи».