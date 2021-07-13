Кириллу нужно найти топовых партнеров.

Первый день, когда клубы НХЛ получили возможность выкупать контракты ставших ненужными игроков, преподнес термоядерную бомбу. Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин решил разом избавиться от двух заслуженных ветеранов — 36-летних защитника Райана Сутера и нападающего Зака Паризе. Оба пришли в команду в 2012 году в качестве свободных агентов, подписав идентичные 13-летние контракты на 98 миллионов долларов.

NEWS: #mnwild General Manager Bill Guerin today announced the club will buy out the final four years of the contracts of forward Zach Parise and defenseman Ryan Suter.



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Тогда казалось, что Чак Флетчер, провернувший эту сделку, сорвал джекпот в казино. Но с тех пор команда выиграла в сумме лишь две серии плей-офф. Паризе, в свое время набиравший в «Нью-Джерси» 94 и 82 очка в регулярных чемпионатах, на новом месте растерял бомбардирские качества. Сутер долгое время считался одним из лучших защитников лиги и сбавил лишь в минувшем сезоне, оставаясь при этом важной боевой единицей команды.

«Миннесота» выплатит игрокам две трети зарплаты по оставшейся части контрактов. Деньги в данном случае не проблема — суть совсем в другом. Герин расчистил место под потолком зарплат — 10,3 миллиона на ближайший сезон, 2,3 миллиона — на последующий. Далее ситуация становится хуже. Всего по триста тысяч удастся сэкономить в 2023-2025 годах, а на протяжении четырех сезонов — с 2025-го по 2029-й — каждый раз в платежке будут заняты по 1,7 дополнительного миллиона. Но экономия важна именно сейчас, когда потолок зафиксирован на отметке 81,5 миллиона. С возвращением зрителей на трибуны экономическая ситуация улучшится, верхняя граница поднимется, и у менеджеров появится больше пространства для маневра.

How much cap space does the #MNWild collectively save from these buyouts?



21-22: $ 10.3M

22-23: $ 2.3M

23-24: $ 0.3M

24-25: $ 0.3M

25-26: -$ 1.7M

26-27 -$ 1.7M

27-28: -$ 1.7M

28-29: -$ 1.7Mhttps://t.co/OeXcMYWFWg pic.twitter.com/sERBLHfrer — CapFriendly (@CapFriendly) July 13, 2021

Этим летом Герину надо продлевать контракты с лучшими нападающими команды — Кириллом Капризовым и Кевином Фиалой, которые получили статус ограниченно свободных агентов и обойдутся дорого. В теории наскрести денег на обоих можно было без выкупа соглашений Сутера и Паризе.

Надо учитывать еще один фактор. Капризов провел в «Миннесоте» всего один укороченный сезон, но уже определяет будущее своего клуба как его главная звезда.

Разумеется, россиянин не диктует прямым текстом Герину, что делать с командой. Зато жесткая позиция его агента Пола Теофаноса на переговорах по новому контракту вынуждает руководство «Уайлд» идти на радикальные шаги. Пока «полцарства, наследница престола и конь», положенные к ногам Капризова, не убедили его в необходимости подписываться на долгий срок. Сент-Пол — после Москвы захолустное место и не тянет на город мечты, а команда далека от того, чтобы считаться претендентом на Кубок Стэнли.

Для того чтобы убедить россиянина надолго остаться, нужны весомые аргументы. Например, серьезное усиление состава. «Миннесота», по информации заокеанских инсайдеров, проявляла активный интерес к лидеру «Баффало» Джеку Айкелу, который потребовал обмена. Неизвестно, что может предложить «Уайлд» в качестве компенсации за высокооплачиваемого (10 миллионов в год) американского центрфорварда. Хотя в теории дуэт Капризов — Айкел смотрится весьма впечатляюще.

Герин обязан идти на риск, даже забив на несколько лет платежку выкупленными контрактами. Решать проблемы надо здесь и сейчас, а отдаленные по времени трудности преодолевать по мере их поступления, ведь с 2018-го в клубе работает уже третий генеральный менеджер. Если Капризов, получив в партнеры звезду (Айкел — идеальный вариант, а должны быть и запасные), найдет компромисс с «Уайлд» по своему контракту, то смелый шаг Герина будет полностью оправдан.