«Торонто Марлис» переиграл «Чикаго Вулвз» и стал обладателем Кубка Колдера

«Торонто Марлис» выиграл у «Чикаго Вулвз» в пятом матче финальной серии АХЛ — 4:3. Фарм-клуб «Торнто» выиграл серию со счетом 4-1 и стал обладателем Кубка Колдера.

Российский голкипер «Марлис» Артур Ахтямов отразил 27 из 30 бросков по своим воротам.

АХЛ

Плей-офф

Финал

Пятый матч

«Торонто Марлис» — «Чикаго Вулвз» — 4:3 (1:2, 3:1, 0:0)

Счет в серии: 4-1.