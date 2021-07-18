Тарасенко, Дадонов и другие. Кто из россиян может оказаться в новом клубе НХЛ «Сиэтле»

«СЭ» представляет список российских игроков, которые не были защищены и в ближайшее время могут пополнить состав новичка лиги.

Меньше чем через три дня в НХЛ пройдет главное событие этого межсезонья — драфт расширения, на котором новичок лиги «Сиэтл Кракен» сформирует состав из игроков других клубов. По правилам драфта энхаэловский дебютант может выбрать одного незащищенного хоккеиста из каждого клуба, кроме вступившего не так давно в лигу «Вегаса».

Всего команда, которая будет формироваться канадцем Роном Фрэнсисом, должна выбрать на драфте не менее 20 игроков, имеющих как минимум контракт на сезон-2021/22. И сегодня 30 команд лиги представили свои списки защищенных игроков.

Для того чтобы уберечь своих лидеров от неприятной процедуры, каждый клуб должен был защитить семерых нападающих, трех защитников и одного вратаря либо восемь полевых игроков и одного вратаря. При этом хоккеисты, у которых в контракте есть запрет на перемещение (no-movement clause), автоматически попали в список защищенных игроков.

Также по правилам драфта автоматически защищаются игроки, которые проводят свой первый или второй сезон в НХЛ. Именно поэтому в списках защищенных не оказалось Кирилла Капризова, Александра Романова, Ильи Сорокин, Ильи Михеев, Игоря Шестеркина, Никиты Гусева и Александра Барабанова.

«СЭ» представляет список игроков, которые не были защищены и в ближайшее время могут пополнить состав новичка лиги.

Александр Волков («Анахайм»)

Вероятность попасть в «Сиэтл»: 30%

Бывший нападающий «Тампы», которого по ходу этого чемпионата обменяли в «Анахайм», вчера подписал новый однолетний контракт с «Утками» на 925 тысяч долларов. Волков здорово вписался в одну из слабейших команд лиги и при небольшом игровом времени успел выбить 8 (4+4) очков в 18 матчах, выходя в третьем звене с Райаном Гетцлафом. То, что «Дакс», несмотря на новое соглашение, не стали защищать форварда из нижних звеньев, вряд ли для кого-то стало сюрпризом. И глядя на смешные деньги, которые дали россиянину в Калифорнии, «Сиэтл» может утащить его к себе, причем играть он также будет в третьем или четвертом звене.

Илья Любушкин («Аризона»)

Вероятность попасть в «Сиэтл»: 30%

Бывший защитник «Локомотива» в скучной серой «Аризоне» провел уже три года и имеет действующий контракт на следующий. В минувшей регулярке крепкий жесткий домосед стабильно играл на уровне второй-третьей пары «Койотов», редко выделяясь чем-то кроме частых силовых приемов. В НХЛ воспитанник московской школы «Созвездие» действует довольно невзрачно и максимально просто, но его копеечная сумма контракта вполне может привлечь клуб-новодел.

Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)

Вероятность попасть в «Сиэтл»: 50%

О том, что Русский Танк не попадет в список защищенных «Сент-Луиса», несколько дней сообщал журналист The Athletic Джереми Рутерфорд, а мы не так давно писали большой текст о причинах скорого расставания хоккеиста с «Блюзменами». Вместо Тарасенко генменеджер «Блюз» Дуг Армстронг решил обезопасить от драфта Ивана Барбашева. И теперь если «Сиэтл» заберет проблемного нападающего, то он высвободит 7,5 миллиона долларов в своей платежке.

Потенциально Фрэнсис может получить одну из первых звезд франшизы. Если плечо Владимира будет в полном порядке, то у него будет элитный снайпер с одним из лучших кистевых в лиге. Но нужен ли ему форвард, который за последние три сезона сыграл чуть больше 40 матчей? И да, тут нельзя не упомянуть одну простую деталь. Бывший агент Тарасенко Майк Лиут, от которого сибиряк ушел этим летом к Полу Теофаносу, — не только бывший партнер Фрэнсиса по «Хартфорд Уэйлерз», но и его троюродный брат. Кто как не он может рассказать родственнику всю подноготную о проблемах со здоровьем 29-летнего форварда?

Евгений Свечников («Детройт»)

Вероятность попасть в «Сиэтл»: 10%

Карьера брата звезды «Каролины» и некогда сильнейшего нападающего страны 1996 года рождения — одна сплошная боль. Причем в прямом смысле этого слова. Практически все пять лет в системе «Детройта» нападающий, выбранный в первом раунде, больше лечится, чем играет. Травмы серьезно стопорят карьеру Евгения, и очевидно, что ему давно уже нужна кахаэловская перезагрузка. Родной «Ак Барс» на протяжении последних пары лет отчаянно пытается вернуть своего воспитанника из-за океана, но тот стучится в закрытую дверь и верит, что его карьера в «Ред Уингз» еще на закончена. Вот только клуб, несмотря на желание сохранить его, давно уже перестал рассчитывать на него как на потенциального лидера и игрока топ-6. И даже если «Сиэтл» решится взяться за реанимацию талантливого нападающего, вряд ли он получит там принципиально иные условия.

Никита Задоров («Чикаго»)

Вероятность попасть в «Сиэтл»: 0%

Один из самых жестких защитников лиги в прошедшем регулярном чемпионате выглядел очень противоречиво — Задоров был в числе лидеров команды по количеству голевых ошибок, в какой-то момент превратился в магнит для ненависти болельщиков «Чикаго» и крайне редко выдавал сильные матчи. Тем не менее, по информации сразу нескольких инсайдеров, «Ястребы» на определенном этапе были не прочь сохранить двухметрового россиянина и предлагали ему пятилетний контракт со средней зарплатой 4 миллиона долларов за сезон.

Казалось, генеральный менеджер «Блэкхокс» Стэн Боумэн слегка перегрелся и решил дать хоккеисту в полтора раза больше его реальной стоимости. Но какого же было всеобщее удивление, когда Никита в статусе ограниченно свободного агента отказался пролонгировать соглашение и попросил у «Чикаго» увеличить оклад до 5 миллионов. И теперь клуб из Иллинойса ищет вариант обмена прав на Задорова. Ну какой может быть «Сиэтл» с такими запросами?

Артем Анисимов («Оттава»)

Вероятность попасть в «Сиэтл»: 0%

Как бы ни было грустно это констатировать, в 33 года Артем Анисимов закончился как энхаэловский центр и совершенно точно «едет с ярмарки». По крайне мере претендентов на нападающего, который по ходу регулярки дважды отправлялся «Оттавой» на драфт отказов, нет и не предвидится. А значит, все идет к тому, что уроженец Ярославля после 14 лет в НХЛ вернется в Россию. И «Кракен» он совершенно точно не нужно. Когда тебя гонят даже из перестроечных «Сенаторз» — это приговор.

Евгений Дадонов («Оттава»)

Вероятность попасть в «Сиэтл»: 80%

Зачем Дадонов повелся на деньги и уехал в строящуюся с нуля «Оттаву», собирающую драфт-пики, год назад не понимал никто. И похоже, что после такого провального сезона даже сам Евгений жалеет о своем решении. В столице Канады на уральца рассчитывали как на подмогу Брэди Ткачаку, еще одному явному лидеру и этакому еще не совсем старому дядьке для молодежи. Но вместо этого получили сытого ветерана, который почти не приносил пользы и регулярно выдавал черные серии. Поэтому решение «Сенаторов» не защищать его вообще никого не удивило.

Впрочем, именно у Дадонова больше всего шансов стать первым россиянином в истории «Кракен». Уже после того, как стало известно, что Пьер Дорион не будет защищать его, сразу несколько источников сообщали, что босс «Сиэтла» Рон Фрэнсис присматривается к нападающему с не самым тяжелым контрактом (5 миллионов долларов), действующим еще два сезона. И если канадский менеджер соберет из отказников сносный состав, то у разностороннего форварда в клубе-новичке будет куда больше шансов побороться за Кубок Стэнли.

Владислав Наместников («Детройт»)

Вероятность попасть в «Сиэтл»: 10%

Наместников — еще один опытный центр, от игры которого в последнее время веет откровенной безнадегой. За последние три года от него последовательно отказались «Тампа», «Рейнджерс», «Оттава» и «Колорадо». И сейчас Владислав не способен быть хедлайнером даже многострадального «Детройта», который из руин поднимает Стив Айзерман.

Дмитрий Куликов («Эдмонтон»)

Вероятность попасть в «Сиэтл»: 30%

В последние несколько лет защитник, который ориентирован на игру в своей зоне, идет по нисходящей. Прошлым летом Куликов подписал скромный однолетний контракт с кризисным «Нью-Джерси» на 1,15 миллиона долларов и незадолго до дедлайна был обменян в вылетевший из плей-офф как пробка «Эдмонтон». И во многом именно дешевизна способна привлечь «Сиэтл» к его кандидатуре. Вряд ли в 30 лет Дмитрий будет прогрессировать. А вот закрыть место в третьей паре или добавить глубины за небольшие деньги все еще способен.

Александр Овечкин («Вашингтон»)

Вероятность попасть в «Сиэтл»: 0%

Можете представить, что должно случиться, чтобы Александр Великий на старости лет уехал в новый город на энхаэловской карте? Последние пара лет научили нас никогда не говорить «никогда», но даже для нынешнего мира это будет слишком. «Вашингтон» не стал защищать лучшего игрока в своей истории только по одной простой причине — он выходит на рынок свободных агентов, и клуб знает, что в НХЛ великий снайпер будет играть только за «Кэпиталз».