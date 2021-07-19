Обзор дня Алексея Шевченко.

Защищенные российские игроки

Накануне, все клубы, кроме «Вегаса», опубликовали список хоккеистов, которые недоступны для драфта расширения, и если они когда-нибудь окажутся в «Сиэтле», то только за компенсацию. Из неожиданностей — «Вашингтон» защитил Евгения Кузнецова. Слухи о том, что у российского нападающего проблемы с руководством, не утихают, но в клубе, видимо, не пришли к единому мнению по поводу нашего хоккеиста. Это не значит, что Евгений обязательно сыграет в будущем сезоне за прежний клуб, но шансы на это повышаются. Все-таки Кузнецов достаточно ценный лот, чтобы отдавать его просто так, без какой-то компенсации. Отметим, что столичный клуб не позволил рассматривать и кандидатуру Ильи Самсонова, да и Дмитрий Орлов совершенно напрасно волновался о своем будущем.

Удивительно, что в список защищенных попал и Антон Худобин из «Далласа». Год назад он заключил новый контракт, в прошлом сезоне был основным, но команда не попала в плей-офф, и кое-кто начал говорить о том, что голкипер не потащил, хотя его вина в провале была минимальной. Но менеджеры техасского клуба показали, что еще верят в ветерана.

Нельзя «Сиэтлу» рассчитывать и на Ивана Барбашева, но «Сент-Луис» тут скорее задумывался не об интересах хоккеиста, а о собственной выгоде. Дешевый центральный, который может сыграть и в первом звене, и в третьем, — мечта каждой команды.

Никита Зайцев останется в «Оттаве», хотя тоже был бы не против переехать в новый клуб. И хотя публично он об этом не заявлял, но все знали, что он был бы не против такого расклада. Однако канадцы четко дали понять, что рассчитывают на защитника. По крайней мере, до окончания драфта расширения.

И удивило, что «Питтсбург» защитил Евгения Малкина. Был хороший повод расстаться с игроком, который уже далек от оптимальной формы.

Незащищенные российские игроки

Некоторые имена, доступные для «Сиэтла», в списке на сайте НХЛ поражают. Так, «Бостон» выложил права на Александра Хохлачева, а он только-только подписал контракт со «Спартаком». «Оттава» широким жестом выставила для «Сиэтла» права на Виталия Абрамова, который в этот момент делал тяжелые упражнения на базе «Трактора». А «Вашингтон» предложил «Кракенам» взять Александра Овечкина, чей контракт будет действовать еще девять дней, после чего он станет неограниченно свободным агентом.

Но никто не переплюнул «Дэвилз». Команда Линди Раффа не защитила права на Ивана Хомутова. И если менеджеры «Кракенов» вдруг зацепятся за это имя, то их ждет сюрприз. Последнее, что я слышал о бывшем форварде ЦСКА (93 номер драфта 2003 года), — он занимается чайным бизнесом в Екатеринбурге. А его карьера завершилась в 2014 году в Венгрии, после сезона на Украине. Искренне надеюсь, что его выберут.

Про Владимира Тарасенко мы уже говорили. Если его не возьмет «Сиэтл», то нападающий и «Блюз» попадут в тяжелую ситуацию. Надо будет либо выкупать контракт, либо отдавать хоккеиста с удержанием зарплаты, и тут уже нужно смотреть, что выгодней. «Сан-Хосе» готов расстаться с Максимом Летуновым, но для него это хороший повод поехать в Россию. Новое соглашение ему не предлагают, а если он не заинтересует новый клуб, то хоккеисту сделают весьма скромное предложение, если вообще сделают.

Из хоккеистов, которые действительно могут заинтересовать на драфте расширения, — Евгений Дадонов (он с радостью покинет Канаду), а также крепкий чернорабочий Яков Тренин. У них весьма высокие шансы сменить команду.

Травма

Накануне в «Тракторе» едва не столкнулись с серьезной проблемой. На тренировке травму получил нападающий Томаш Гика. Занятие было не на льду, а на «земле», форвард умудрился подвернуть голеностоп. Первоначально называли срок восстановления 4-5 недель, то есть чешский нападающий мог бы выйти на лед только к началу чемпионата, точнее пропустил бы старт, так как еще нужно время для набора физической формы. Но уже ближе к вечеру стало известно, что повреждение не столь серьезно. Максимум Гика пропустит две-три недели, но, скорее всего, пауза в тренировках продлится гораздо меньше.

Сегодня Томаша отправят на МРТ, после этого поставят более точный диагноз, но, по предварительным данным, надрыва (или разрыва) связок удалось избежать. При худшем раскладе он вернется на лед в последней декаде августа.

Гика — лучший бомбардир команды в прошлом сезоне, на его счету 49 очков в 59 встречах регулярного чемпионата, а также 3 балла в плей-офф. В этом сезоне он безусловный игрок первого звена, вряд ли его статус поменяется после травмы. Только тренерский штаб потеряет возможность поэкспериментировать на занятиях с топ-6, а лето — хорошая возможность проверить варианты.