Останется ли Овечкин в «Вашингтоне» и в чем сомневается Капризов? Какие контракты ждут наших в НХЛ

В конце июля откроется рынок свободных агентов.

28 июля в НХЛ откроется рынок свободных агентов. Разберемся, что же ждет наших игроков в Северной Америке, у которых заканчиваются контракты.

Нападающие

Зарплата — 9,5 миллиона долларов

Пожалуй, главная интрига этого межсезонья связана с капитаном «Вашингтона». Его команда третий год подряд вылетела в первом раунде Кубка Стэнли, и очевидно, что «Cтоличным» требуются перемены. Слухов об условиях нового соглашения с Александром практически нет. Сам Овечкин настаивает на том, чтобы детали переговоров оставались конфиденциальными, поэтому о них так мало информации.

Диалог российский хоккеист ведет лично при поддержке родителей и небольшой группы партнеров. У Овечкина нет агента, и он общается напрямую с владельцем клуба Тедом Леонсисом и генеральным менеджером Брайаном Маклелланом. Лидер «Кэпиталз» прокомментировал ситуацию следующим образом: «Подпишем ли мы контракт? Уверен. У нас еще есть время. Очевидно, что я хочу завершить карьеру здесь. Нет сомнений, что скоро мы достигнем какого-то соглашения».

Есть вероятность, что новый контракт будет подписан после драфта расширения «Сиэтла», чтобы «Вашингтону» не пришлось защищать Овечкина и терять кого-то из других ценных игроков. Состоится он 21 июля. Сложно представить, что Александр пойдет на существенное понижение зарплаты, но вот срок соглашения вполне может быть лишь трехлетним. В противном случае руководство «Вашингтона» рискует максимально усложнить ситуацию с платежной ведомостью и загнать клуб в долгую яму болезненной перестройки. В одном можно быть уверенным практически на сто процентов — Овечкин вряд ли покинет столицу США, где стал уже не только многолетним лидером команды, но и спортивным брендом города.

Зарплата — 925 тысяч долларов

Недавно аналитик официального сайта НХЛ Кевин Уикс и журналист The Athletic Майкл Руссо намекали на то, что ЦСКА хочет заманить Капризова назад кучей денег. Такие разговоры сейчас не вызывают ничего, кроме улыбки.

Форвард, который эффектно ворвался в НХЛ, с первого сезона завоевал сердца болельщиков «Миннесоты», побил кучу клубных рекордов и ждет свой заслуженный «Колдер Трофи», вдруг готов рассмотреть возвращение в КХЛ? Сегодня даже не первое апреля. Очевидно, что все эти слухи остаются дополнительным рычагом давления на руководство «Уайлд», чтобы те выполнили все требования Кирилла и его агента Пола Теофаноса.

По некоторой информации, «Миннесота» хочет подписать Капризова на 7-8 лет с зарплатой около восьми миллионов долларов, в то время как сам игрок не уверен, готов ли связать себя с этой командой на такой долгий срок. Очевидно здесь и влияние агента. Теофанос желает, чтобы Капризов пошел по пути его другого клиента — Артемия Панарина.

Перед главным контрактом в карьере и выходом на рынок нападающий подписал двухлетнее соглашение с «Коламбусом» с зарплатой 6 млн долларов, а после отправился покорять Нью-Йорк. Капризов станет неограниченно свободным агентом через три года, и сейчас идеальная ситуация для такого же сценария.

Возможно, Кирилл действительно счастлив в «Миннесоте», но ему нужны гарантии того, что клуб продолжит прогрессировать и станет реальным претендентом на Кубок Стэнли, а не просто рядовым участником плей-офф. Впрочем, руководство клуба рано или поздно выполнит условия Кирилла и его агента. Скорее всего, это будет недолгосрочное соглашение на 6-7 миллионов долларов за сезон.

Зарплата — 925 тысяч долларов

«Хотел бы остаться в «Каролине» навсегда. Люблю эту команду и болельщиков», — именно так российский форвард выразил симпатии к своему нынешнему клубу. В Северной Каролине Свечникова обожают и видят в нем будущую суперзвезду, но этот сезон Андрей провел ниже ожиданий. Многие рассчитывали увидеть от 21-летнего россиянина заметный прогресс и 30 голов за чемпионат, но пока его снайперский талант заметно просел. В минувшей регулярке Андрей забросил всего 15 шайб, а в феврале его безголевая серия затянулась на восемь матчей.

Тем не менее Свечников очень активен на льду, здорово борется у бортов и помогает партнерам создавать опасные моменты у ворот соперника. В плей-офф Андрей был очень заметен и в 11 матчах набрал 8 (2 + 6) очков. За что ему можно реально предъявить — это проблемы с дисциплиной. В плей-офф нападающий заработал 14 минут штрафа — больше всех в команде. В некоторых моментах Андрей был слишком эмоционален, что только мешало «Каролине».

В остальном Свечников по-прежнему остается очень перспективным игроком с большими задатками. Возможно, полноценный сезон поможет ему выйти на новый уровень. В клубе в него верят. Пока не факт, что Андрею предложат долгосрочное соглашение, но контракт-мостик на сумму 4-5 миллионов долларов в год вполне реален.

Зарплата — 3,25 миллиона долларов

А вот у этого парня с прогрессом нет никаких проблем. Бучневич провел свой самый результативный регулярный чемпионат, в котором набрал 48 (20 + 28) очков, и это при том, что сезон был укороченным. Павел стал четвертым бомбардиром и вторым снайпером «Рейнджерс». Его игра была стабильной не только в нападении, но и в обороне. Вместе с Микой Зибанежадом они стали лучшими хоккеистами команды при игре в меньшинстве.

В клубе точно не захотят терять такой ценный актив и наверняка предложат Павлу более щедрый контракт в районе 5-6 миллионов долларов. Интересно, что Бучневич имеет право на арбитраж и в случае чего может оспорить предложенные условия.

Зарплата — 4,5 миллиона долларов

У Анисимова прекрасный опыт игры в НХЛ. Более 800 матчей в лиге (с учетом плей-офф), со 180 голами он входит в 20 лучших российских снайперов в истории лиги. Но, увы, всему хорошему рано или поздно приходит конец. В последнее время форвард сильно сдал, перестал попадать в состав «Оттавы», дважды проходил процедуру драфта отказов и стал чаще травмироваться. Его нахождение в «Сенаторз» было настолько условным, что однажды Артема заявили на матч в качестве запасного голкипера из-за травм двух вратарей в один день.

Артем Анисимов. Фото nhl.com

В этом сезоне он провел всего 19 матчей, в которых набрал 9 (2 + 7) очков. Пока тяжело представить, что Анисимов останется в Северной Америке. Сам форвард, по его словам, возвращаться в Россию не спешит, но множество слухов отправляют игрока в «Локомотив». Сценарий выглядит вполне себе реальным.

Зарплата — 1,47 миллиона долларов

Начало сезона для форварда было многообещающим. В начале февраля его перевели в первое звено к Перрону и О'Райлли, где за три матча Иван набрал четыре очка. «Мы с Иваном говорили о его роли в этом звене. Его усердие, его работоспособность могут существенно помочь в отборе шайбы, в борьбе у бортов — и отсюда будут возникать моменты для партнеров и для него самого», — говорил тогда главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби.

К сожалению, через две недели в матче против «Сан-Хосе» россиянин получил травму и выбыл на шесть недель из-за повреждения голеностопа. Барбашеву даже понадобилась операция. Сам игрок признался, что эта ситуация сильно его расстроила и немного выбила из колеи.

После возвращения в строй Иван не смог выйти на стабильный уровень, но снова получил шанс попробовать себя в топ-6. Его команда выдала ударную концовку регулярки, однако с треском провалила плей-офф, уступив без шансов «Колорадо» (0:4). Иван вряд ли получит значительное увеличение зарплаты. У клуба не так много свободных денег под потолком, да и за пять сезонов в НХЛ Иван не смог выйти на реально новый уровень.

Зарплата — 700 тысяч долларов

«Я просил об обмене из «Тампы». Думаю, для меня это хороший новый вызов. Могу действовать на правом фланге, на левом, для меня это не имеет значения. Я просто хочу играть больше и использовать свои навыки в игре. Мне 23 года, я становлюсь старше, я больше не могу ждать момента, когда получу больше времени на льду», — говорил Волков после перехода в «Анахайм».

За свою новую команду Александр забил уже в первой игре, а в 18 матчах за «Дакс» набрал 8 (4 + 4) очков. Рассчитывать на солидный контракт россиянину пока слишком рано. Во-первых, еще многое нужно доказать, а во-вторых, «Анахайму» необходимо переподписать свою главную молодую звезду — Макса Комтуа. 22-летний канадец в этом сезоне стал главным бомбардиром и снайпером команды, и у него заканчивается контракт новичка. Тем не менее даже в таких условиях Волков может рассчитывать на небольшую прибавку и зарплату на уровне миллиона долларов за сезон.

Зарплата — 874 тысячи долларов

Пожалуй, самое яркое впечатление от игры Евгения в этом сезоне — его первая очная дуэль в НХЛ со своим братом Андреем. Забавно, что в том матче оба форварда набрали очки. Андрей заработал 2 (1 + 1) балла, а Евгений отдал голевую передачу. «Бросок у меня, наверное, лучше, чем у Андрея. Но он взрывной и невероятно катается», — говорил тогда Евгений.

The Brothers Svech pic.twitter.com/43IRSzG3ta — Carolina Hurricanes (@Canes) March 4, 2021

Жаль только, что «Детройт» не очень нуждается в услугах старшего Свечникова и его броске. Даже после удачных матчей россиянин оказывался в запасе и выставлялся на драфт отказов. Сложно представить, что на форварда будет большой спрос в НХЛ, особенно учитывая его медицинскую карту. Из-за постоянных травм Евгения даже прозвали самым невезучим россиянином в НХЛ. В 21 матче сезона он набрал 8 (3 + 5) очков, и совершенно нельзя исключать, что мы увидим его в России.

Защитники

Зарплата — 3,2 миллиона долларов

Защитник «Блэкхоукс» удивил многих, приехав на чемпионат мира в Ригу без наличия действующего контракта в НХЛ. Задоров очень уверен в себе, и об этом говорят его интервью: «Это был мой самый успешный сезон в карьере. Не самый лучший результат в плане статистики — очков, голов и всего такого. Но, на мой взгляд, я был действительно хорош в защите. Думаю, что мне удалось достичь значительного прогресса в данной области, играя в каждом матче по 20 минут против ведущих звеньев соперника».

Также Никита не скрывает, что хочет остаться в «Чикаго». Ему очень нравятся город, история клуба и высокий уровень организации. Правда, пока никаких конкретных слухов о переговорах нет. Очевидно, что Задоров рассчитывает на повышение зарплаты, но руководство «Чикаго» с такими решениями явно не торопится. Кроме того, есть вариант, что российский защитник может оказаться в стане новичка лиги — «Сиэтла».

Зарплата — 1,15 миллиона долларов

«В это межсезонье Куликов подписал однолетний контракт с небольшой зарплатой. Обычно в случае с 30-летними игроками это сигнал, что он приближается к концу карьеры. Но в этом году он здорово играл за «Нью-Джерси», и если в «Эдмонтоне» Куликов продолжит в том же духе, то его карьера может взять новый виток. Возможно, ему удастся подписать контракт уже на два-три года и на более крупную зарплату. Если раньше его карьера двигалась вниз, то теперь развернулась в обратном направлении», — писал в своей заметке обозреватель The Athletic Кори Масисак после перехода Куликова в «Ойлерз».

Может, и не в полной мере, но кредит доверия россиянин оправдал. В составе «Нефтяников» Дмитрий действовал весьма продуктивно, хоть и не помог избавить свою команду от позора в плей-офф. Защитник точно еще в силах поиграть в НХЛ. Четыре миллиона долларов, как в «Виннипеге», он уже не будет зарабатывать, но на полтора-два миллиона может вполне рассчитывать. Правда, далеко не факт, что Куликов останется в «Эдмонтоне», где пора срочно проводить кучу изменений.

Вратари

Зарплата — 925 тысяч долларов

«С точки зрения навыков Самсонов может вынести нагрузку первого номера. Он способен на это. Но нам нужно направить его на правильный путь. Сначала была травма, после которой он так полностью и не восстановился. Потом Илья заболел коронавирусом. Была череда совпадений, сбившая его с пути развития в этом году. Но, думаю, он сыграл хорошо и показал некоторые способности, которые позволяют ему справиться с ролью первого номера. Мы собираемся дать ему еще одну возможность», — сказал недавно генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

Будем откровенны: Самсонову повезло, что на него все еще рассчитывают в «Вашингтоне». Сколько раз он демонстрировал непрофессиональное отношение к делу, едва не проиграл конкуренцию Витеку Ванечеку, а в серии с «Бостоном» допустил ошибку, которая стала переломным моментом в противостоянии.

Партнеры и руководство продолжают поддерживать Самсонова, но на весомый контракт сейчас он может даже не рассчитывать. Теперь Илье предстоит многое доказать. Хорошо, если «Кэпиталз» предложат два миллиона долларов.

Зарплата — 925 тысяч долларов

Если в прошлом сезоне была интрига на тему того, кто же станет первым номером в «Рейнджерс», то теперь этот вопрос кажется окончательно закрытым. Даже несмотря на травму в середине регулярки, Игорь Шестеркин провел чемпионат на голову сильнее своего коллеги Александра Георгиева.

В этом чемпионате Шестеркину покорилось классное достижение. Сухая серия россиянина длилась 152 минуты 37 секунд и стала самой продолжительной среди вратарей-новичков «Рейнджерс» с 1927 года. Кроме того, при 38 выходах соперника «один в ноль» Игорь пропустил всего четыре шайбы. Во многом благодаря его игре команда до последнего боролась за место в плей-офф.

Шестеркин уже стал любимцем на «Мэдисон Сквер Гарден», публика скандирует его фамилию, и невозможно представить, что руководство клуба не сделает ставку на Игоря. Российский вратарь вполне может согласиться на контракт-мостик, ведь у клуба на носу немало важных подписаний. На данный момент Шестеркин вправе рассчитывать на 3-4 миллиона долларов хотя бы потому, что зарплата Георгиева составляет два с половиной миллиона.

Зарплата — 2 миллиона долларов

Голкипер «Островитян» классно проводит свой первый сезон в НХЛ и уверенно смотрится даже в матчах на вылет. Сорокин установил клубный рекорд, выиграв первые четыре матча плей-офф. Кроме того, Илья стал десятым голкипером в истории лиги, которому покорилось такое достижение.

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц прекрасно понимает, что ему крупно повезло иметь в составе такой мощный вратарский дуэт как Варламов — Сорокин. Тем не менее канадский специалист не любит преждевременную похвалу: «Журналисты успели превознести Сорокина еще до его приезда в НХЛ. Я же смотрю на это чуть иначе. Илья очень хорошо играет, но в моих глазах величие заключается в долголетии. Давайте подождем с дифирамбами, дадим ему время пройти этот тест и посмотрим, как он с ним справится на длинной дистанции».

Сложно не согласиться с Барри Тротцем, но можно не сомневаться, что руководство клуба предложит Сорокину контракт с более солидными условиями.