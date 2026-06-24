Инсайдер Дрегер: «Каролина» рассматривает варианты обмена Никишина

«Каролина» рассматривает варианты обмена защитника Александра Никишина, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

24-летний россиянин находится в статусе ограниченно свободного агента. «Харрикейнз» больше склоняются к обмену защитника, чем к продлению контракта, который действует до конца июня.

Сезон НХЛ-2025/26 стал для него первым полноценным в североамериканской лиге. На счету россиянина 81 матч в регулярном чемпионате и 33 (11+22) очка. В плей-офф-2026 он провел 17 игр и сделал один голевой пас.

По итогам сезона-2025/26 «Каролина» стала обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии «Вегас» (4-2).