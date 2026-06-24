«Баффало» обменял Байрама и Гринуэя в «Чикаго» на Кревье и два выбора на драфте

«Баффало» обменял защитника Боуэна Байрама и нападающего Джордана Гринуэя в «Чикаго».

За двоих хоккеистов «Сэйбрз» получили защитника Луи Кревье, а также выбор в первом раунде драфта-2026 (4-й пик) и выбор во втором раунде драфта (45-й пик).

В сезоне-2025/26 25-летний Байрам набрал 7 (4+3) очков в 13 матчах регулярного чемпионата НХЛ, 29-летний Гринуэй набрал 3 (2+1) очка в 13 играх, а 25-летний Кревье — 25 (7+18) очков в 78 матчах.

Драфт НХЛ 2026 года пройдет 26 июня на арене «Кибэнк-центр» в Баффало.