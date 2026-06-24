TSN: «Вашингтон» и «Баффало» договорились об обмене Така

«Вашингтон» и «Баффало» согласовали сделку по обмену нападающего Алекса Така, сообщает TSN.

30-летний хоккеист подпишет новый контракт с «Баффало», после чего «Сэйбрз» обменяют его в «Вашингтон». Взамен «Баффало» получит выбор в третьем раунде драфта НХЛ (ожидается, что это будет пик 2027 года).

Отмечается, что соглашение Така на 8 лет будет предусматривать среднегодовую зарплату в размере 10,5 миллионов долларов.

Алекс Так провел в «Баффало» пять сезонов. В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 30-летний форвард набрал 66 (33+33) очков в 79 матчах, а в плей-офф он заработал 7 (4+3) очков в 13 играх.