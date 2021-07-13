Никудышное лечение и облом с капитанством. За что Тарасенко обиделся на «Сент-Луис» и хочет уйти?

Обмен россиянина все реальнее.

Неудачные операции

Владимира Тарасенко уже сейчас можно назвать легендой «Сент-Луиса». За восемь лет в НХЛ сибиряк успел с ноги выбить дверь в сердечко каждого фаната «Блюзменов», сделав дубль в первом же матче за новую команду. Заставил всех восхищаться своим пробивным кистевым броском, с помощью которого установил сразу несколько клубных рекордов. Попал на обложку всем известного хоккейного симулятора. И максимально нетривиальным образом выиграл Кубок Стэнли, незадолго до этого упав с «Музыкантами» на самое дно. Американскую идиллию героя золотого Баффало нарушали только постоянные проблемы с плечом.

Казалось, что всю заокеанскую карьеру хоккеист из Новосибирска, осевший вместе с семьей в Миссури, проведет в одном клубе и полноправно встанет в один ряд с Ткачаком, Халлом, Демитрой, Маккинисом и другими местными легендами. Однако несколько дней назад сразу несколько североамериканских источников сообщили, что 29-летний нападающий официально запросил обмен и намерен покинуть команду из почти родного города. Почему?

Как сообщает главный инсайдер по «Блюзменам» Джереми Рутерфорд, первопричиной стали две неудачные операции на плече, которые провели клубные врачи в 2018-м и 2019-м. Причем сделаны они были так никудышно, что год назад Тарасенко пришлось в третий раз за три года лечь под нож, но уже не в Миссури, а в одной из клиник Колорадо. Именно после третьего вмешательства, показавшего неэффективность первых двух операций на плечевых связках, доверие Владимира к клубному персоналу было подорвано окончательно. И, по мнению хоккеиста, восстановить его вряд ли получится.

Кроме того, лидер «Блюз» остался недоволен тем, что клуб затянул с дополнительным обследованием, несмотря на его дискомфорт в плече перед плей-офф-2020, проходившим в Эдмонтоне. В знаменитом «пузыре» он сыграл всего четыре матча против «Ванкувера», раньше всех покинул расположение команды и после свежих снимков решил доверить свое здоровье другим специалистом.

Если верить источникам The Athletic, клуб ответственность за неправильное лечение на себя так и не взял. Но, как оказалось, этим разногласия хоккеиста с руководством «Сент-Луиса» не ограничиваются, а у история с потенциальным разрывом отношений есть двойное, а то и тройное дно.

Обида из-за капитанства

Сложить два плюс два и понять, что у Тарасенко есть обида на руководство, можно было еще в декабре 2020-го, когда «Блюз» после ухода в «Вегас» Алекса Пьетранджело отдали капитанскую нашивку не россиянину, а канадцу Райану О'Райлли. И это при том, что дольше Владимира в «Сент-Луисе» на тот момент играл только Джейден Шварц:

— Конечно, когда ты играешь восемь лет в клубе и долгое время являешься ассистентом, то рассчитываешь на статус капитана. Мы со Шварцем дольше всех играем за «Сент-Луис» из тех ребят, что сейчас в команде. Но руководство приняло решение, не вижу смысла его обсуждать. Надежды были, но как получилось, так получилось. Мне остается только принять его, выходить и играть. Я считаю, нормально рассчитывать на определенные лидерские позиции после восьми лет в клубе, — читалась обида Тарасенко на клуб в интервью коллегам из Sport24.

Но лучше всего позицию стороны хоккеиста описывает бывший агент и друг семьи хоккеиста Алексей Дементьев:

— Ничего не имею против Райана О'Райлли, он достойный игрок, доказавший многое в хоккее и НХЛ. Меня больше удивило неназначение Владимира Тарасенко капитаном. Если быть до конца честным, то надо понимать, что до его прихода в команду мало кто мог подумать, что «Блюз» выиграют Кубок. Понятно, что Кубок — заслуга всей команды и руководства в том числе, но Владимир провел восемь ярких сезонов в команде, выходил играть на уколах, с переломами и иными противопоказаниями, реально вел команду за собой.

По-моему, за проведенное время в НХЛ только Овечкин забил в плей-офф больше, чем Владимир. Он один из самых стабильных игроков лиги, старожил и важная составляющая команды. Все знают его лидерские качества на льду и в жизни. Данное решение дает нам свое понимание отношения руководства клуба к Владимиру, — сказал Дементьев в интервью «Чемпионату».

Тогда воспитаннику «Сибири» действительно хотелось сопереживать, и капитанство за лояльность виделось вполне разумной компенсацией за два медицинских провала. Правда, если отбросить эмоции, то и логику «Сент-Луиса» можно было понять. Рассчитывать на человека, который больше лечится, чем играет, довольно тяжело. Да, не играет в том числе и по вине клуба. Но с точки зрения банальной вовлеченности во внутренние клубные процессы О'Райлли в последние два года был более важен для «Блюз». Тем более что авторитет Райана в команде под сомнение никогда не ставился.

Варианты для обмена

Есть и игровые причины недовольства Тарасенко. После его возвращения во второй половине укороченной регулярки главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби при розыгрыше большинства стал использовать его не в привычном правом круге вбрасывания, а на дальнем пятачке — на той же позиции, на которой в «Миннесоте» эксплуатируют Кирилла Капризова. Учитывая плотность и количество контактов с защитниками под воротами, отправлять туда человека с только-только залеченной травмой несколько странно. Но и Беруби понять можно — где гарантия, что после всех манипуляций с плечом бросок не потерял в мощности и Тарасенко будет так же эффективен в «офисе»?

Сейчас будущее капитана золотой брагинской молодежки максимально туманно. Стопроцентной уверенности в том, что генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг удовлетворит его запрос, нет ни у одного из более-менее надежных инсайдеров. Как и нет информации о том, будет ли клуб защищать Тарасенко перед драфтом расширения. Усложняет ситуацию и наличие в контракте Владимира важной аббревиатуры NTC (no-trade clause), или по-русски — безусловного запрета на обмен без согласия игрока.

Рутерфорд сообщает, что россиянин уже подготовил список из 10 команд, в которых хотел бы продолжить карьеру. И запросы у россиянина воистину барские. «Айлендерс», «Рейнджерс», «Вегас», «Вашингтон», «Бостон» — и это, разумеется, не полный вишлист Тарасенко.

Кто вообще из этого пула решится отдать что-то ценное за нападающего с кэпхитом в 7,5 миллиона долларов и сыгравшего за последние три сезона чуть больше 40 матчей? Если новый агент хоккеиста Пол Теофанос уговорит кого-то забрать его, то он либо гений, либо нарыл на кого-то из менеджеров компромат через старых знакомых из ЦРУ. Чтобы пойти на сделку с кем-то из выбранных Тарасенко клубов или хотя бы как-то привлечь их внимание, Армстронгу можно попытаться удержать часть его зарплаты. Но какой резон боссу «Блюзменов» идти на этот шаг, если он и владелец «Сент-Луиса» Том Стиллман считают свое «чемпионское окно» по-прежнему открытым?

В России самым популярным местом для реанимации Владимира считают только-только заехавший в лигу «Сиэтл». Генменеджер «Кракен» Рон Фрэнсис вполне может забрать Владимира, если тот будет доступен на драфте, и получить потенциально первую звезду в истории франшизы. Все упирается лишь в то, захочет ли Армстронг расставаться с вингером за бесценок и получить взамен лишь расчищенное место под потолком.

Маловероятен и обмен мечты с «Калгари» на Мэттью Ткачака, который в розовых мечтах лелеют болельщики. Сын клубной легенды, получивший хоккейное образование именно в Сент-Луисе, не против переехать обратно в Миссури. Но захочет ли ехать в Альберту Тарасенко? И с чего вообще кто-то решил, что «Флеймз» нужен нападающий, уже прошедший свой пик?

В ситуации, когда потолок зарплат не растет, а у почти половины команд НХЛ осталось менее 15 миллионов долларов, которые нужно будет в первую очередь потратить на переподписания, у российского форварда остается не так много реальных вариантов. И похоже, ему придется играть по правилам «Сент-Луиса».