«Нью-Джерси» обменял россиянина Цыплакова в «Калгари»

Форвард «Нью-Джерси» Максим Цыплаков и защитник Шимон Немец перешли в «Калгари» в результате обмена, сообщает пресс-служба «Дэвилз».

В обратном направлении последовал защитник Этьен Морен. Также «Нью-Джерси» получил два условных выбора в первом раунде драфта — пик «Вегаса» в 2027 или 2028 году и пик «Колорадо» в 2028 или 2029 году — и выбор во втором раунде драфта НХЛ-2026.

Цыплаков с 2024 года играл за «Айлендерс», а в январе 2026-го был обменян в «Нью-Джерси». В 22 матчах за «Дэвилз» 27-летний россиянин отметился одним голом и одной результативной передачей.