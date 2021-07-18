Тарасенко может оказаться в «Сиэтле»? «Сент-Луису» стал не нужен его лучший игрок

Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

Нападающий Александр Волков подписал новое соглашение с «Анахаймом». Достаточно скромное, он получит за следующий сезон всего 925 тысяч долларов, но теперь хотя бы есть одностороннее соглашение, и если придется ехать в АХЛ, то в деньгах не потеряет ни копейки. Пойдет уже пятый год, как уроженец Москвы, воспитанник питерской школы хоккея играет в Северной Америке. Прошлый сезон для него был самым успешным с точки зрения результата. Александра обменяли из «Тампы» к «Уткам», в 18 матчах после перехода он набрал 8 (4+4) очков, но главное, что стал забивать в НХЛ. Главное событие в карьере случилось до трейда. 13 февраля, через 17 матчей в НХЛ, Волков открыл счет своим голам в Северной Америке. Но это не позволило стать основным игроком команды.

Частенько Александр оставался в запасе, и пусть формально у него есть Кубок Стэнли, нельзя сказать, что он стал более или менее значимой фигурой. Мартовский обмен в «Анахайм» был очень полезен. Играть Волков стал гораздо больше, его проверяли, но, судя по сумме контракта, не слишком впечатлились. Новый сезон будет для Волкова решающим. Если он снова проведет его средне, то надо возвращаться домой, иначе он превратится в игрока, который цепляется за свой шанс, но в основном теряет деньги, а не зарабатывает. Ему уже 23 года, осталось совсем немного для активной карьеры, а собирать крохи, считая себя игроком лучшей лиги, — не самое рациональное решение. Не забывайте, что Волков после обмена играл в клубе, который потерял шансы на выход в плей-офф, экспериментировал с составом и давал возможность игрокам показать себя. С осени будет другой настрой на матчи, иные требования к хоккеистам.

NEWS: We have signed Alexander Volkov to a one-year extension through the 2021-22 NHL season!#FlyTogether pic.twitter.com/DOhJhsgN6t — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) July 17, 2021

Разрыв

Владимир Тарасенко окончательно стал не нужен «Сент-Луису». Нападающий не будет включен в список защищенных игроков, его может забрать «Сиэтл», но вывод из этого решения «Блюзменов» довольно печальный. После того как стало известно, что Тарасенко отказался от пункта, включающего запрет на обмен, и предоставил список клубов, куда готов был перейти, началась работа, которая не принесла никаких результатов. Игрок с двухлетним контрактом на 7,5 миллиона долларов оказался никому не нужен. А в «Сент-Луисе» категорически отказывались от условия, при котором они берут на себя часть зарплаты игрока. Никаких реальных вариантов за это время не появилось.

Если бы Владимир сообщил, что готов ехать куда угодно, то, возможно, он бы уже сейчас был обменян. Но Тарасенко хочет выступать за сильные команды, которые могут претендовать на кубок. Однако встаньте на место условного «Бостона» или даже «Вегаса». Им предлагают игрока с высоким окладом, который измучен тремя операциями, а восстановление привело к тому, что пропали основные козыри — мощь, скорость, да и бросок после возвращения не проглядывается. Остались только опыт, чутье, но этого мало. Безусловно, никто не хочет рисковать в такой ситуации, да тут еще отсутствие гарантий, что три операции привели в норму организм спортсмена. Если бы «Блюз» было выгодно, то они бы выкупили контракт Владимира, но это не принесет ощутимой пользы. Осталась одна надежда, что новая команда лиги заберет хоккеиста. Но что-то подсказывает, что в «Сиэтле» тоже не рискнут.

We're just one week away from the #NHLDraft.



Check out some of these deals for draft picks that helped shape the franchise. >>> https://t.co/uukZIIDmec #stlblues pic.twitter.com/CPzA2vehgk — St. Louis Blues (@StLouisBlues) July 16, 2021

Назначение

Странно закончилась история в Челябинске с тренером Алексеем Заварухиным. Сейчас известно, что он вошел в тренерский штаб «Трактора», но условно, став аналитиком в клубе. Что это такое? Да ничего особенного. У Заварухина будет совещательный голос на собрании тренерского штаба, он будет предоставлять какие-то цифры, но вряд ли сможет на что-то влиять. Пока в КХЛ очень неохотно внедряют все эти технологии, не умеют ими пользоваться, хотя в каких-то клубах уже сделана достаточно серьезная работа.

Удивляет же в ситуации с Заварухиным другое. Тренер довольно сенсационно был уволен с поста главного «Белых медведей». Никто ничего не объяснял, известно, что для самого Алексея новость об отставке стала ударом. Однако затем в руководстве «Трактора» мнение поменялось. Правда, челябинский менеджмент до сих пор не выработал единой стратегии поведения в жизни. Рядом с прогрессивными интервью в прямом эфире Instagram соседствуют вот такие отставки и планы по уничтожению собственного фарм-клуба. Заварухина решили сохранить в системе (есть подозрение, что настоял на этом кто-то, не имеющий прямого отношения к клубу), искали должность и наконец придумали. При этом все сохраняли в тайне и позорно удалили фото с тренировки команды, где Заварухин был на льду, чтобы скрыть от общественности. Все это смешно, но главное, что подобные ситуации нервируют болельщиков, не позволяя им до конца верить менеджерам. И еще непонятно: что тренер-аналитик вообще делает на ледовой площадке во время занятия? Он не должен находиться на льду, но, кажется, в «Тракторе» просто не знают, чем занять Алексея.