Свечкова обменяли из «Нэшвилла» в «Колорадо»
Российский нападающий Федор Свечков перешел из «Нэшвилла» в «Колорадо» в результате обмена.
23-летний россиянин, а также 23-летний канадский нападающий Захари Л'Еро обмениваются на 26-летнего американского форварда Джека Друри, выбор в третьем раунде и спортивные права на молодого игрока.
Свечков играет за «Нэшвилл» с сезона-2024/25. В сезоне-2025/26 в 70 матчах регулярного чемпионата он набрал 16 (4+12) очков.
Л'Еро тоже сыграл в «Нэшвилле» два сезона с 2024 года. В сезоне-2025/26 в 62 матчах у него 15 (5+10) очков.
Друри играл за «Колорадо» с сезона-2024/25. В минувшем сезоне он в 82 матчах регулярного чемпионата набрал 27 (10+17) очков, а Кубке Стэнли-2026 — 5 (3+2) очков в 13 встречах.
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|0
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|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
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|0
|0
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|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
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|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
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|Филадельфия
|0
|0
|0
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -
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