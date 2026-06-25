Свечкова обменяли из «Нэшвилла» в «Колорадо»

Российский нападающий Федор Свечков перешел из «Нэшвилла» в «Колорадо» в результате обмена.

23-летний россиянин, а также 23-летний канадский нападающий Захари Л'Еро обмениваются на 26-летнего американского форварда Джека Друри, выбор в третьем раунде и спортивные права на молодого игрока.

Свечков играет за «Нэшвилл» с сезона-2024/25. В сезоне-2025/26 в 70 матчах регулярного чемпионата он набрал 16 (4+12) очков.

Л'Еро тоже сыграл в «Нэшвилле» два сезона с 2024 года. В сезоне-2025/26 в 62 матчах у него 15 (5+10) очков.

Друри играл за «Колорадо» с сезона-2024/25. В минувшем сезоне он в 82 матчах регулярного чемпионата набрал 27 (10+17) очков, а Кубке Стэнли-2026 — 5 (3+2) очков в 13 встречах.