Российский нападающий набрал первые очки в НХЛ. Он начинает оправдывать доверие

Классный матч от Егора Чинахова.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Колорадо» — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Голы: Карлссон — 1 (Ворачек, Чинахов), 11:44 — 1:0. Бураковски — 2 (Кадри, Жирар), 16:16 — 1:1. Бураковски — 3, 33:16 — 1:2. Тексье — 3 (Робинсон, Мерзликинс), 53:37 — 2:2. Силлинджер — 4 (Чинахов, Гавриков), 58:58 — 3:2. Бьоркстранд — 5 (п.в., Дженнер, Гавриков), 59:30 — 4:2.

Вратари: Мерзликинс — Кемпер (59:05 — 59:30).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 42 (9+17+16) — 36 (13+9+14).

Наши: Гавриков (21.24/0/+3), Чинахов (16.19/2/+1) — -.

7 ноября. Коламбус. Nationwide Arena.

Карьера российского нападающего Егор Чинахова шла и продолжает идти по нарастающей: он выиграл Кубок Гагарина в КХЛ и пошёл дальше — за карьерой в НХЛ и Кубком Стэнли. «Мечта, на осуществление которой я имею право!», — написал сам хоккеист в инстаграме.

Чинахов подписал контракт новичка с «Коламбусом» и здорово проявил себя в тренировочном лагере и предсезонных матчах. Сам нападающий не боялся отправки в «Кливленд». Так и произошло, Чинахов начал сезон в фарм-клубе «Блю Джекетс». Правда, сыграл он всего лишь один матч. В первой и пока единственной игре за «Кливленд Монстерс» Егор отличился заброшенной шайбой и был вызван в основную команду.

Дебют молодого нападающего в НХЛ состоялся 20 октября в матче против «Детройта». Чинахов провёл на льду 12 минут, не отметившись результативными действиями, с показателем полезности -1.

Шесть игр понадобилось Егору, чтобы набрать первые результативные баллы. В сегодняшней игре против «Колорадо» форвард поучаствовал сразу в двух заброшенных шайбах.

В первом периоде Егор хорошо поборолся у борта и отправил шайбу по борту Ворачеку. Опытный чех уверенно выкатил из-за ворот и отдал зрячий пас на Карлссона, классно подключившегося в атаку.

Gabriel Carlsson wires home the wrister after a fantastic cross-ice pass from Voracek!#CBJ pic.twitter.com/ViPI8bbpLZ — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) November 6, 2021

Второй результативной передачей Егор помог команде выйти вперед в самом конце матча. Чинахов набрасывал шайбу на ворота, и ее удачно подправил Силлинджер. Еще одна голевая передача в атаке — на счету защитника Владислава Гаврикова, у него сегодня, кстати, тоже ассистентский дубль.

SILLINGER WITH 1:02 TO GO! Cole Sillinger redirects the Chinakhov shot home to put Columbus ahead in the third!#CBJ pic.twitter.com/dpfPEc48b5 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) November 7, 2021

Чинахов провел на площадке 16 минут и 19 секунд — невероятное доверие для 20-летнего парня, который до этого играл максимум по 12 минут за матч в НХЛ. И Егор оправдал его: он показывает действительно взрослый хоккей и уверенно смотрится в силовой борьбе. Травмы Макса Доми и Патрика Лайне открыли перед Чинаховым дверь в состав уже в самом начале карьеры в Северной Америке. Но Егор вполне может остаться в обойме и после возвращения лидеров.

Надежда Тонконог