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Сегодня, 09:00

Гавриков: «Знал о предстоящем обмене Панарина. Вопрос был скорее в том, куда»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что заранее знал о предстоящем обмене нападающего команды Артемия Панарина из нью-йоркского клуба.

— Мы много с ним разговаривали, выносить это на публику не буду. Скажу только, что о его предстоящем обмене знал. Вопрос был скорее в том, куда. Меня больше удивило то, что это произошло в январе, когда команда объявила перестройку.

Владислав Гавриков.«Знал заранее, что Панарина обменяют, но не знал — куда». Гавриков — об обмене из «Кингз» и жизни в Нью-Йорке

В феврале 2026 года «Рейнджерс» обменяли Артемия Панарина в «Лос-Анджелес». Он подписал контракт на два сезона.

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Артемий Панарин
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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