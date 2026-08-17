Гавриков: «Знал о предстоящем обмене Панарина. Вопрос был скорее в том, куда»

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что заранее знал о предстоящем обмене нападающего команды Артемия Панарина из нью-йоркского клуба.

— Мы много с ним разговаривали, выносить это на публику не буду. Скажу только, что о его предстоящем обмене знал. Вопрос был скорее в том, куда. Меня больше удивило то, что это произошло в январе, когда команда объявила перестройку.

В феврале 2026 года «Рейнджерс» обменяли Артемия Панарина в «Лос-Анджелес». Он подписал контракт на два сезона.