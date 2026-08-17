Гавриков: «Знал о предстоящем обмене Панарина. Вопрос был скорее в том, куда»
Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что заранее знал о предстоящем обмене нападающего команды Артемия Панарина из нью-йоркского клуба.
— Мы много с ним разговаривали, выносить это на публику не буду. Скажу только, что о его предстоящем обмене знал. Вопрос был скорее в том, куда. Меня больше удивило то, что это произошло в январе, когда команда объявила перестройку.
В феврале 2026 года «Рейнджерс» обменяли Артемия Панарина в «Лос-Анджелес». Он подписал контракт на два сезона.
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|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
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|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
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30.09
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5.10
|30.09
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|Каролина – Флорида
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|02:00
|Торонто – Монреаль
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|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
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