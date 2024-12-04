Защитник «Каролины» Орлов рассказал об уходе из «Вашингтона»
Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился эмоциями от игры за «Кэпиталз» и обмена в другую команду.
— За последние два года в вашей карьере произошло больше изменений, чем за предыдущие 12. Обмен в «Бостон», уход из «Вашингтона», подписание с «Каролиной», сложное начало в ней. Что было самым тяжелым?
— Покидать Вашингтон после 12 лет. Весь тот сезон был для меня непростым. Он был последним по контракту, и я до последнего не был уверен, останусь ли в команде или меня обменяют. Помню, уже ехал на игру, когда мне позвонил главный тренер Питер Лавиолетт и сказал, что сегодня, возможно, произойдет обмен и поэтому сегодня я не играю.
Сразу позвонил жене и родителям. До последнего все же думал поехать на матч, поддержать ребят, но в шесть вечера со мной связался генеральный менеджер и сообщил об обмене в «Бостон». Чувства были смешанные, поскольку, с одной стороны, всю карьеру до того провел в одной команде и испытал шок и непонимание, что делать и куда ехать. А с другой, «Брюинз» — лучшая команда того регулярного чемпионата, которая била все рекорды, выиграла в итоге Президентский кубок и считалась едва ли не главным претендентом на Кубок Стэнли...
— Как расстались с «Кэпиталз»?
— Хорошо, поблагодарили с генеральным менеджером друг друга. К тому же в это время все равно еще было непонятно — может, у меня в «Бостоне» сложится, может, летом вернусь, может, подпишу контракт с кем-то третьим. Это сейчас уже в моей карьере третья команда — и в «Бостоне» провел три месяца, сыграл 20 матчей регулярки плюс плей-офф, достаточно хорошо влился. И в «Каролине» второй сезон, уже привык. А тогда не знал, чего ждать.
Когда ты 12 лет в клубе, коллектив уже родной, весь костяк — твои друзья. Понятно, что мой первый дом — Россия, а Вашингтон стал вторым. Он всегда останется в моем сердце, в сердцах нашей семьи, и мы никогда не забудем время, проведенное там. Это команда, которая меня драфтовала, где я провел первые игры и набрал первые очки, в конце концов, выиграл Кубок Стэнли и пережил столько эмоций. У меня там остались друзья, с которыми мы до сих пор общаемся.
— В этом сезоне вы сделали в ворота «Вашингтона» дубль. И совсем его на льду не отпраздновали. Что происходило внутри?
— Многое. Каждая игра против «Вашингтона» дается мне нелегко в моральном плане. Достаточно вспомнить первую, когда на игре была моя семья — и на кубе показали теплый видеоролик, который был мне посвящен. Он до сих пор есть у меня в телефоне.
Когда знаешь многих ребят, уважаешь их и организацию, за многое благодарен им — конечно, это нелегко. Стараюсь по максимуму абстрагироваться от своих чувств и целиком сфокусироваться на хоккее. Когда забиваешь гол «Вашингтону», внутри, конечно, все дымится, кипит. Но не считаю, что должен радоваться голу в его ворота. Это моя дань уважения клубу.
— Но как сдержать, проконтролировать себя?
— Да, это сложно. Но надо.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|25
|17
|8
|36
|2
|Нью-Джерси
|28
|17
|11
|36
|3
|Каролина
|25
|16
|9
|33
|4
|Рейнджерс
|24
|13
|11
|27
|5
|Филадельфия
|25
|12
|13
|27
|6
|Питтсбург
|27
|11
|16
|26
|7
|Коламбус
|24
|11
|13
|25
|8
|Айлендерс
|26
|9
|17
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|24
|15
|9
|32
|2
|Флорида
|26
|15
|11
|32
|3
|Бостон
|27
|13
|14
|29
|4
|Тампа-Бэй
|23
|12
|11
|26
|5
|Баффало
|25
|11
|14
|24
|6
|Детройт
|25
|10
|15
|24
|7
|Оттава
|24
|10
|14
|22
|8
|Монреаль
|25
|9
|16
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|25
|17
|8
|38
|2
|Виннипег
|26
|18
|8
|36
|3
|Даллас
|24
|16
|8
|32
|4
|Колорадо
|26
|14
|12
|28
|5
|Сент-Луис
|26
|12
|14
|26
|6
|Юта
|25
|10
|15
|24
|7
|Нэшвилл
|25
|7
|18
|20
|8
|Чикаго
|25
|8
|17
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|25
|15
|10
|33
|2
|Лос-Анджелес
|25
|14
|11
|31
|3
|Ванкувер
|24
|13
|11
|30
|4
|Калгари
|26
|13
|13
|30
|5
|Эдмонтон
|24
|13
|11
|28
|6
|Сиэтл
|26
|12
|14
|25
|7
|Сан-Хосе
|28
|10
|18
|25
|8
|Анахайм
|23
|10
|13
|23
|4.12
|03:00
|
Питтсбург – Флорида
|5 : 4 ОТ
|4.12
|03:00
|
Вашингтон – Сан-Хосе
|1 : 2 ОТ
|4.12
|03:00
|
Монреаль – Айлендерс
|2 : 1 ОТ
|4.12
|03:00
|
Бостон – Детройт
|3 : 2 ОТ
|4.12
|03:00
|
Каролина – Сиэтл
|2 : 4
|4.12
|03:00
|
Баффало – Колорадо
|4 : 5
|4.12
|04:00
|
Виннипег – Сент-Луис
|1 : 4
|4.12
|04:00
|
Миннесота – Ванкувер
|3 : 2 ОТ
|4.12
|05:00
|
Калгари – Коламбус
|3 : 0
|4.12
|06:00
|
Вегас – Эдмонтон
|- : -