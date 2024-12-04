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Сегодня, 08:00

Защитник «Каролины» Орлов рассказал об уходе из «Вашингтона»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Дмитрий Орлов.
Фото Global Look Press

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился эмоциями от игры за «Кэпиталз» и обмена в другую команду.

— За последние два года в вашей карьере произошло больше изменений, чем за предыдущие 12. Обмен в «Бостон», уход из «Вашингтона», подписание с «Каролиной», сложное начало в ней. Что было самым тяжелым?

— Покидать Вашингтон после 12 лет. Весь тот сезон был для меня непростым. Он был последним по контракту, и я до последнего не был уверен, останусь ли в команде или меня обменяют. Помню, уже ехал на игру, когда мне позвонил главный тренер Питер Лавиолетт и сказал, что сегодня, возможно, произойдет обмен и поэтому сегодня я не играю.

Сразу позвонил жене и родителям. До последнего все же думал поехать на матч, поддержать ребят, но в шесть вечера со мной связался генеральный менеджер и сообщил об обмене в «Бостон». Чувства были смешанные, поскольку, с одной стороны, всю карьеру до того провел в одной команде и испытал шок и непонимание, что делать и куда ехать. А с другой, «Брюинз» — лучшая команда того регулярного чемпионата, которая била все рекорды, выиграла в итоге Президентский кубок и считалась едва ли не главным претендентом на Кубок Стэнли...

— Как расстались с «Кэпиталз»?

— Хорошо, поблагодарили с генеральным менеджером друг друга. К тому же в это время все равно еще было непонятно — может, у меня в «Бостоне» сложится, может, летом вернусь, может, подпишу контракт с кем-то третьим. Это сейчас уже в моей карьере третья команда — и в «Бостоне» провел три месяца, сыграл 20 матчей регулярки плюс плей-офф, достаточно хорошо влился. И в «Каролине» второй сезон, уже привык. А тогда не знал, чего ждать.

Когда ты 12 лет в клубе, коллектив уже родной, весь костяк — твои друзья. Понятно, что мой первый дом — Россия, а Вашингтон стал вторым. Он всегда останется в моем сердце, в сердцах нашей семьи, и мы никогда не забудем время, проведенное там. Это команда, которая меня драфтовала, где я провел первые игры и набрал первые очки, в конце концов, выиграл Кубок Стэнли и пережил столько эмоций. У меня там остались друзья, с которыми мы до сих пор общаемся.

Защитник &laquo;Каролины&raquo; Дмитрий Орлов. «Переговоров со СКА я не вел. Хочу играть в НХЛ столько, сколько смогу». Интервью Дмитрия Орлова

— В этом сезоне вы сделали в ворота «Вашингтона» дубль. И совсем его на льду не отпраздновали. Что происходило внутри?

— Многое. Каждая игра против «Вашингтона» дается мне нелегко в моральном плане. Достаточно вспомнить первую, когда на игре была моя семья — и на кубе показали теплый видеоролик, который был мне посвящен. Он до сих пор есть у меня в телефоне.

Когда знаешь многих ребят, уважаешь их и организацию, за многое благодарен им — конечно, это нелегко. Стараюсь по максимуму абстрагироваться от своих чувств и целиком сфокусироваться на хоккее. Когда забиваешь гол «Вашингтону», внутри, конечно, все дымится, кипит. Но не считаю, что должен радоваться голу в его ворота. Это моя дань уважения клубу.

— Но как сдержать, проконтролировать себя?

— Да, это сложно. Но надо.

Дмитрий Орлов
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
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