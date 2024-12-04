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Сегодня, 08:30

Защитник «Каролины» Орлов прокомментировал уход Кузнецова из НХЛ в СКА

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.
Фото Global Look Press

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о многолетней дружбе с Евгением Кузнецовым.

— Теперь еще об одном человеке из Санкт-Петербурга, хоть и челябинце. «Орел — один из немногих, кто знает настоящего Женю Кузнецова», — сказал недавно ваш старый друг, играющий ныне у Ротенберга за СКА.

— Так и есть. Полжизни Кузю знаю! Сколько в сборных вместе играли — он на год младше, — и помню, как его впервые вызвали, был турнир в Московской области, и подселили как раз ко мне. С тех пор подружились и всегда общались.

— При первом вызове в новую команду он вел себя скромно?

— Кузя — скромно?! Он всегда был разговорчивый. Потом «Вашингтон» сначала задрафтовал меня, а через год — его. И МЧМ в Баффало вместе выиграли. Все это было приятно, что по жизни идем вместе. И много лет в «Вашингтоне», и Кубок Стэнли, а потом еще и «Каролина».

— Почему, по-вашему, он перестал чувствовать себя счастливым в «Кэпиталз»?

— Это лучше Женьку спрашивать. Конечно, мы что-то обсуждаем, делимся друг с другом — хотя порой ты держишь переживания в себе. Но сказались, думаю, отношения с тренером (вероятно, Орлов имеет в виду предыдущего тренера «Вашингтона» Питера Лавиолетта, недопонимание с которым у Кузнецова позже вылилось в прессу. — Прим. И.Р.). Когда он тебе доверяет, ты это видишь, и это очень важно. А когда что-то тебя беспокоит и ты уходишь в себя, закрываешься, копаешься в себе — это начинает тебе мешать. Тем более такому открытому парню, как Женька.

Поэтому я был рад видеть, когда в «Каролине» он заулыбался. У него был тяжелый сезон, который, в общем-то, не складывался. Но в «Харрикейнз» он приехал с новыми силами, эмоциями, сконцентрированным. Старался привнести свою изюминку в нашу системную игру. Большой мастер! Он уехал сейчас в Россию, в СКА, и надеюсь, у него там все сложится хорошо.

Защитник &laquo;Каролины&raquo; Дмитрий Орлов. «Переговоров со СКА я не вел. Хочу играть в НХЛ столько, сколько смогу». Интервью Дмитрия Орлова

— Удивило вас его решение?

— Как друг ты должен поддерживать друга — вне зависимости от того, что ты по этому поводу думаешь. Да, конечно, мы можем что-то обсудить, и я выскажу мнение. Но он сделал то, что хотел, то, что важно для его семьи. Думаю, решение было принято на семейном совете. И если Кузнецовы поступили так — значит, это лучшее, что они могли выбрать. Желаю ему только удачи, поддерживаю и хочу, чтобы он и его семья были счастливы. Мы на связи, конечно.

— Допускаете, что Кузнецов еще вернется в НХЛ?

— Не знаю. У него контракт со СКА на четыре года. Дай бог, чтобы все сложилось хорошо. А там будет видно.

Дмитрий Орлов
Евгений Кузнецов (хоккей)
КХЛ
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК СКА
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Защитник «Каролины» Орлов рассказал об уходе из «Вашингтона»
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2 Нью-Джерси 28 17 11 36
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5 Филадельфия 25 12 13 27
6 Питтсбург 27 11 16 26
7 Коламбус 24 11 13 25
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1 Торонто 24 15 9 32
2 Флорида 26 15 11 32
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8 Монреаль 25 9 16 21
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Питтсбург – Флорида
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Бостон – Детройт
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