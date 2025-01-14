«Вашингтон» и «Анахайм» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 15 января

«Вашингтон» и «Анахайм» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 15 января. Матч пройдет на «Кэпитал Уан-арене» в Вашингтоне (США) и начнется в 3.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Вашингтон» — «Анахайм» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».