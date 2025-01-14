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14 января, 23:07

Гавриков: «У «Лос-Анджелеса» один из лучших чартеров в НХЛ. В самолете есть столы, можно в карты играть»

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Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков рассказал об условиях в калифорнийском клубе.

«Думаю, у нас чартер — один из лучших в лиге. Мы делим самолет с командами НБА. У нас не свой самолет, мы арендуем. «Лейкерс», к примеру, так же делают. Мы арендуем у Delta — это лучшая американская авиакомпания. Самолеты самые топовые, широкие кресла. У нас в самолете есть столы, ребята могут в карты поиграть», — сказал Гавриков в беседе с корреспондентом «ВсеПроСпорт».

Источник: «ВсеПроСпорт»
Владислав Гавриков
ХК Лос-Анджелес Кингз
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«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
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«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
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«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 43 28 15 61
2 Нью-Джерси 45 26 19 56
3 Каролина 44 26 18 55
4 Коламбус 43 20 23 46
5 Питтсбург 45 18 27 44
6 Филадельфия 44 19 25 43
7 Рейнджерс 42 20 22 42
8 Айлендерс 42 17 25 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 44 27 17 56
2 Флорида 44 25 19 53
3 Тампа-Бэй 41 23 18 49
4 Бостон 45 21 24 47
5 Оттава 42 21 21 45
6 Детройт 42 20 22 44
7 Монреаль 42 20 22 44
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 29 15 61
2 Миннесота 44 27 17 58
3 Даллас 42 27 15 55
4 Колорадо 44 26 18 53
5 Сент-Луис 44 20 24 44
6 Юта 42 18 24 43
7 Нэшвилл 42 13 29 33
8 Чикаго 44 14 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 43 29 14 61
2 Эдмонтон 43 27 16 57
3 Лос-Анджелес 41 24 17 53
4 Калгари 42 21 21 49
5 Ванкувер 42 19 23 48
6 Анахайм 43 18 25 41
7 Сиэтл 44 18 26 39
8 Сан-Хосе 45 13 32 32
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Питтсбург – Сиэтл
 - : -
15.01 03:00
Вашингтон – Анахайм
 - : -
15.01 03:00
Нью-Джерси – Флорида
 - : -
15.01 03:00
Торонто – Даллас
 - : -
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Бостон – Тампа-Бэй
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Коламбус – Филадельфия
 - : -
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Детройт – Сан-Хосе
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Айлендерс – Оттава
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Виннипег – Ванкувер
 - : -
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Сент-Луис – Калгари
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