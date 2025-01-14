Гавриков: «У «Лос-Анджелеса» один из лучших чартеров в НХЛ. В самолете есть столы, можно в карты играть»

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков рассказал об условиях в калифорнийском клубе.

«Думаю, у нас чартер — один из лучших в лиге. Мы делим самолет с командами НБА. У нас не свой самолет, мы арендуем. «Лейкерс», к примеру, так же делают. Мы арендуем у Delta — это лучшая американская авиакомпания. Самолеты самые топовые, широкие кресла. У нас в самолете есть столы, ребята могут в карты поиграть», — сказал Гавриков в беседе с корреспондентом «ВсеПроСпорт».