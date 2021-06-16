Тротц: «Пажо кое-что потянул, он будет в порядке к третьему матчу с «Тампой»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц рассказал о состоянии форварда Жана-Габриэля Пажо после второго матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (2:4).

«Пажо кое-что потянул, он будет в порядке до конца серии. Когда «Тампа» забила четвертый гол, он не хотел рисковать еще больше. Думаю, он будет в порядке в третьей игре», — приводит слова Тротца журналист Эндрю Гросс.

Счет в серии 1-1. Следующий матч пройдет 18 июня и начнется в 3:00 мск.