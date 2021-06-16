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Тротц: «Пажо кое-что потянул, он будет в порядке к третьему матчу с «Тампой»

08:21
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Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц рассказал о состоянии форварда Жана-Габриэля Пажо после второго матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (2:4).

«Пажо кое-что потянул, он будет в порядке до конца серии. Когда «Тампа» забила четвертый гол, он не хотел рисковать еще больше. Думаю, он будет в порядке в третьей игре», — приводит слова Тротца журналист Эндрю Гросс.

Счет в серии 1-1. Следующий матч пройдет 18 июня и начнется в 3:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей