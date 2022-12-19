«Торонто» обменяло нападающего Мальгина в «Колорадо»

«Торонто» обменяло нападающего Дениса Мальгина в «Колорадо» на форварда Драйдена Ханта, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

25-летний Мальгин, который имеет российские корни, но выступает за сборную Швейцарии, в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ набрал 4 (2+2) очка в 23 матчах.

27-летний Хант в нынешнем сезоне уже успел поиграть за «Колорадо» и «Рейнджерс». На его счету 2 гола в 28 матчах.

Денис Мальгин — сын бывшего хоккеиста Александра Мальгина.