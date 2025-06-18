Свечников стал лучшим российским бомбардиром Кубка Стэнли

Форвард «Каролины» Андрей Свечников стал самым результативным игроком среди российских хоккеистов по итогам плей-офф НХЛ сезона-2024/25.

25-летний нападающий набрал 12 (8+4) очков в 15 матчах.

На второе место благодаря голу в шестой игре финальной серии Кубка Стэнли (1:5, 2-4) вышел Василий Подколзин из «Эдмонтона», у которого 10 (3+7) очков в 22 матчах. Тройку замкнул Кирилл Капризов из «Миннесоты» — 9 (5+4) результативных баллов в 6 встречах.

Четвертая строчка у форварда «Сент-Луиса» Павла Бучневича — 8 (3+5) очков в 7 играх. Три россиянина набрали по 6 результативных баллов — Александр Овечкин («Вашингтон», 5+1 в 10 матчах), Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес», 3+3 в 6 матчах) и Владислав Наместников («Виннипег», 3+3 в 13 матчах).