Капитан «Каролины» Стаал заявил, что не планирует завершать карьеру: «Я хочу еще один Кубок Стэнли»

Нападающий и капитан «Каролины» Джордан Стаал заявил, что не собирается завершать карьеру после победы команды в Кубке Стэнли-2026.

«Нет. Я хочу еще один [Кубок Стэнли]», — цитирует спортсмена журналист Кори Лавалетт.

По итогам плей-офф НХЛ Стаал был признан самым ценным игроком и получил «Конн Смайт Трофи». На его счету 12 (8+4) очков в 19 матчах

Контракт Стаала с кэпхитом 2,9 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.