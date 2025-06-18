Болельщики развернули флаг России после победы «Флориды» в Кубке Стэнли
Болельщики растянули российский флаг во время шестого матча финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном» (5:1).
Игра проходила в Санрайзе. Флаг попал в трансляцию в момент празднования чемпионства «Пантерз». Фанаты с флагом находились в первых рядах на углу площадки.
«Пантерз» выиграли финальную серию против «Ойлерз» с общим счетом 4-2. Вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов стали двукратными обладателями Кубка Стэнли.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|37
|23
|14
|49
|2
|Айлендерс
|39
|21
|18
|46
|3
|Филадельфия
|37
|19
|18
|45
|4
|Вашингтон
|38
|20
|18
|45
|5
|Нью-Джерси
|38
|20
|18
|42
|6
|Рейнджерс
|40
|19
|21
|42
|7
|Питтсбург
|37
|16
|21
|41
|8
|Коламбус
|37
|16
|21
|38
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|40
|23
|17
|49
|2
|Тампа-Бэй
|38
|22
|16
|47
|3
|Монреаль
|38
|20
|18
|46
|4
|Флорида
|37
|20
|17
|42
|5
|Баффало
|37
|19
|18
|42
|6
|Оттава
|37
|18
|19
|41
|7
|Бостон
|39
|20
|19
|41
|8
|Торонто
|38
|17
|21
|40
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|37
|28
|9
|63
|2
|Даллас
|39
|25
|14
|57
|3
|Миннесота
|39
|23
|16
|52
|4
|Юта
|39
|18
|21
|39
|5
|Сент-Луис
|39
|15
|24
|38
|6
|Нэшвилл
|37
|16
|21
|36
|7
|Виннипег
|36
|15
|21
|34
|8
|Чикаго
|38
|14
|24
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|36
|17
|19
|45
|2
|Анахайм
|38
|21
|17
|44
|3
|Эдмонтон
|39
|19
|20
|44
|4
|Лос-Анджелес
|37
|16
|21
|41
|5
|Сан-Хосе
|38
|18
|20
|39
|6
|Сиэтл
|36
|16
|20
|38
|7
|Калгари
|38
|16
|22
|36
|8
|Ванкувер
|37
|15
|22
|33
Результаты / календарь
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
|29.12
|01:00
|Тампа-Бэй – Монреаль
|5 : 4 Б
|29.12
|01:00
|Коламбус – Айлендерс
|4 : 2
|29.12
|03:00
|Чикаго – Питтсбург
|3 : 7
|29.12
|03:00
|Детройт – Торонто
|3 : 2 ОТ
|29.12
|04:00
|Сиэтл – Филадельфия
|4 : 1
Новости