Болельщики развернули флаг России после победы «Флориды» в Кубке Стэнли

Болельщики растянули российский флаг во время шестого матча финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном» (5:1).

Игра проходила в Санрайзе. Флаг попал в трансляцию в момент празднования чемпионства «Пантерз». Фанаты с флагом находились в первых рядах на углу площадки.

«Пантерз» выиграли финальную серию против «Ойлерз» с общим счетом 4-2. Вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов стали двукратными обладателями Кубка Стэнли.