18 июня, 09:17

Болельщики развернули флаг России после победы «Флориды» в Кубке Стэнли

Сергей Ярошенко
Фото Getty Images

Болельщики растянули российский флаг во время шестого матча финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном» (5:1).

Игра проходила в Санрайзе. Флаг попал в трансляцию в момент празднования чемпионства «Пантерз». Фанаты с флагом находились в первых рядах на углу площадки.

«Пантерз» выиграли финальную серию против «Ойлерз» с общим счетом 4-2. Вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов стали двукратными обладателями Кубка Стэнли.

&laquo;Флорида&raquo; выиграла Кубок Стэнли-2025.Бобровский и Куликов — чемпионы НХЛ! «Флорида» — победитель Кубка Стэнли два года подряд!

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Slava Samoylov

    Где-то заплакал одинокий старик Гашек))

    18.06.2025

  • a.babian2010

    Надо это отметить...

    18.06.2025

  • 804alex

    Нам осталась одна забава... флаг России искать во всех залах...

    18.06.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    поосторожней с этим, а то у Обгашека инфаркт жопы случится)))

    18.06.2025

  • 40 лет за ЦСКА, и далее!

    Флаг есть, его просто не очень хорошо видно, на фото видно лучше, чем на видео.

    18.06.2025

  • Yadamsuren Sh

    A где флаг то?

    18.06.2025

