Гребенкин забил победный гол в плей-офф АХЛ за фарм-клуб «Филадельфии»

«Лихай Уэлли» в третьем матче второго раунда плей-офф АХЛ обыграл «Херши» со счетом 4:2.

В составе фарм-клуба «Филадельфии» нападающий Никита Гребенкин забил победный гол и стал первой звездой встречи. Форвард фарм-клуба «Вашингтона» Иван Мирошниченко также забросил одну шайбу.

Счет в серии 2-1 в пользу «Лихай Уэлли». На счету 22-летнего Гребенкина 3 (2+1) очка в пяти матчах плей-офф, у 21-летнего Мирошниченко гол и передача в трех играх.