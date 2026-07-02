Нападающий Форстер и «Филадельфия» подписали восьмилетний контракт

Нападающий Тайсон Форстер подписал восьмилетний контракт с «Филадельфией» на 56,8 миллиона долларов США. Соглашение, которое вступает в силу с сезона-2027/28, предполагает среднегодовую зарплату 7,1 миллиона долларов США.

24-летний канадец вступает в последний сезон двухлетнего контракта на 7,5 миллиона долларов США (среднегодовая зарплата 3,75 миллиона), подписанного в мае 2025 года.

В сезоне-2025/26 Форстер в 29 матчах регулярного чемпионата набрал 18 (14+4) очков, в 10 матчах плей-офф — 1 (1+0) очко в 10 играх. Он пропустил часть сезона из-за травмы правой руки и операции.

Выбранный «Флайерз» в первом раунде (под общим 23-м номером) на драфте НХЛ 2020 года, Форстер набрал 100 (61+39) очков в 195 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.