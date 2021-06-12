Купер: «Я безумно рад, что сейчас Кучеров играет в плей-офф»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер рассказал о ситуации российского форварда Никиты Кучерова, который из-за травмы бедра пропустил регулярный чемпионат НХЛ.

«Это сложно. Карьера хоккеиста составляет всего около 20 лет, — цитирует Купера русскоязычный сайт НХЛ. — И если тебе повезет, то ты сможешь играть какое-то время после 30. И когда приходится пропускать целый сезон, это должно быть трудно. Я понимаю, что игрокам платят и все такое, но есть вещи гораздо важнее. Это твоя работа, и ты не сможешь играть в хоккей вечно. И лишиться даже одного года — это очень тяжело.



Я безумно рад, что сейчас он играет в плей-офф. Должно быть, это было изнурительное для него время, когда ты просто сидишь, проходишь реабилитацию и никаким образом не можешь повлиять на выход команды в плей-офф. И при этом ты понимаешь, что это твой единственный шанс сыграть. Сейчас Куч имеет некое подобие полноценного сезона. И для него это окупается сполна».

27-летний Кучеров провел 11 матчей в плей-офф и набрал 18 (5+13) очков.