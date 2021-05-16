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Овечкин и Орлов сыграют в первом матче плей-офф против «Бостона»

02:00
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«Вашингтон» опубликовал состав команды на первый матч серии плей-офф НХЛ против «Бостона».

Российские игроки Александр Овечкин и Дмитрий Орлов примут участие во встрече. Илья Самсонов и Евгений Кузнецов пропустят встречу.

Матч первого раунда плей-офф между «Вашингтоном» и «Бостоном» пройдет 16 мая и начнется в 2:15 мск.

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