Овечкин и Орлов сыграют в первом матче плей-офф против «Бостона»
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«Вашингтон» опубликовал состав команды на первый матч серии плей-офф НХЛ против «Бостона».
Российские игроки Александр Овечкин и Дмитрий Орлов примут участие во встрече. Илья Самсонов и Евгений Кузнецов пропустят встречу.
Матч первого раунда плей-офф между «Вашингтоном» и «Бостоном» пройдет 16 мая и начнется в 2:15 мск.
Lineys!!!#CapsBruins | @GEICO pic.twitter.com/sUcTWSYpCh— Washington Capitals (@Capitals) May 15, 2021
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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