Овечкин и Орлов сыграют в первом матче плей-офф против «Бостона»

«Вашингтон» опубликовал состав команды на первый матч серии плей-офф НХЛ против «Бостона».

Российские игроки Александр Овечкин и Дмитрий Орлов примут участие во встрече. Илья Самсонов и Евгений Кузнецов пропустят встречу.

Матч первого раунда плей-офф между «Вашингтоном» и «Бостоном» пройдет 16 мая и начнется в 2:15 мск.