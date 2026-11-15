Шефер стал самым молодым игроком «Айлендерс» с 50 передачами в НХЛ

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер стал самым молодым игроком в истории клуба, сделавшим 50 результативных передач в регулярных чемпионатах НХЛ. Он достиг отметки в возрасте 19 лет 70 дней в гостевом матче с «Анахаймом» (6:2). Прежнее достижение принадлежало Брайану Троттье — 19 лет 222 дня в феврале 1976 года.

В игре с «Дакс» Шефер впервые за карьеру сделал три передачи за один период. Как сообщает сайт «Айлс», канадец акже стал самым молодым игроком команды с таким результатом за период и третьим самым молодым защитником в истории всей НХЛ после Фила Хаусли и Крэйга Редмонда.

Всего у Шефера теперь 80 (29+51) очков в 101 матче лиги. Среди наиболее результативных защитников до достижения двадцатилетия он поднялся на третье место и обошел Рэя Бурка (79). Выше остаются только Хаусли (132 очка) и Расмус Далин (84).

Три передачи также позволили Шеферу довести число матчей с двумя и более очками до 16. По этому показателю среди защитников-подростков он сравнялся с Ларри Мерфи и Риком Хэмптоном.

У «Айлендерс» хет-трик оформил Симон Хольмстрем, а российский вратарь Семен Варламов отразил 26 из 28 бросков.