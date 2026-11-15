Шефер стал самым молодым игроком «Айлендерс» с 50 передачами в НХЛ
Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер стал самым молодым игроком в истории клуба, сделавшим 50 результативных передач в регулярных чемпионатах НХЛ. Он достиг отметки в возрасте 19 лет 70 дней в гостевом матче с «Анахаймом» (6:2). Прежнее достижение принадлежало Брайану Троттье — 19 лет 222 дня в феврале 1976 года.
В игре с «Дакс» Шефер впервые за карьеру сделал три передачи за один период. Как сообщает сайт «Айлс», канадец акже стал самым молодым игроком команды с таким результатом за период и третьим самым молодым защитником в истории всей НХЛ после Фила Хаусли и Крэйга Редмонда.
Всего у Шефера теперь 80 (29+51) очков в 101 матче лиги. Среди наиболее результативных защитников до достижения двадцатилетия он поднялся на третье место и обошел Рэя Бурка (79). Выше остаются только Хаусли (132 очка) и Расмус Далин (84).
Три передачи также позволили Шеферу довести число матчей с двумя и более очками до 16. По этому показателю среди защитников-подростков он сравнялся с Ларри Мерфи и Риком Хэмптоном.
У «Айлендерс» хет-трик оформил Симон Хольмстрем, а российский вратарь Семен Варламов отразил 26 из 28 бросков.
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|Рейнджерс
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|13
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|27
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|Айлендерс
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|10
|10
|24
|5
|Вашингтон
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|8
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|19
|7
|12
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|21
|14
|7
|30
|2
|Оттава
|22
|14
|8
|30
|3
|Монреаль
|22
|13
|9
|30
|4
|Бостон
|22
|14
|8
|29
|5
|Флорида
|23
|12
|11
|27
|6
|Баффало
|21
|8
|13
|20
|7
|Детройт
|22
|8
|14
|19
|8
|Торонто
|23
|8
|15
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|23
|16
|7
|36
|2
|Даллас
|21
|13
|8
|28
|3
|Колорадо
|22
|12
|10
|27
|4
|Нэшвилл
|22
|11
|11
|27
|5
|Юта
|23
|11
|12
|25
|6
|Виннипег
|22
|10
|12
|23
|7
|Сент-Луис
|21
|10
|11
|22
|8
|Чикаго
|21
|6
|15
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|23
|17
|6
|37
|2
|Вегас
|23
|13
|10
|30
|3
|Анахайм
|22
|11
|11
|23
|4
|Сан-Хосе
|24
|10
|14
|22
|5
|Калгари
|22
|10
|12
|21
|6
|Сиэтл
|18
|9
|9
|19
|7
|Лос-Анджелес
|19
|6
|13
|14
|8
|Ванкувер
|23
|5
|18
|11
|19.11
|03:30
|Нью-Джерси – Монреаль
|2 : 3
|19.11
|03:30
|Детройт – Бостон
|1 : 4
|19.11
|05:00
|Юта – Колорадо
|4 : 1