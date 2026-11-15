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Мартон — о стычке Мичкова и Силера: «В том, что произошло, нет ничего плохого»

Алина Савинова

Нападающий «Филадельфии» Портер Мартон объяснил, почему решил вмешаться в конфликт между форвардом Матвеем Мичковым и защитником Ником Силером во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

Игра прошла 10 ноября и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Флайерз». Во время одной из остановок находившийся на скамейке запасных Мичков начал спорить с Силером, который оставался на льду. Мартон попытался их успокоить.

«Такой уж я человек — думаю, я вырос таким благодаря тому, как меня воспитали родители. Это хоккей, такое будет случаться. Силс не хотел ничего плохого, Мич тоже. Они просто обсуждали игровой эпизод. Когда мы ведем в такой игре, я думаю, для меня главное — просто немного успокоить Мича. Очевидно, он эмоциональный игрок. Это то, что нам нужно. Нам нужна эта соревновательность. В том, что произошло, нет ничего плохого. Наверное, это часть моей натуры: я стараюсь быть лидером, хотя я молодой игрок в этой команде. Просто подавать пример, ведь поступки говорят громче слов», — приводит журналист Кевин Керц слова Мартона.

«Филадельфия» набрала 18 очков за 22 матча и занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

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Матвей Мичков
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5 Флорида 21 12 9 26
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