Мартон — о стычке Мичкова и Силера: «В том, что произошло, нет ничего плохого»
Нападающий «Филадельфии» Портер Мартон объяснил, почему решил вмешаться в конфликт между форвардом Матвеем Мичковым и защитником Ником Силером во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».
Игра прошла 10 ноября и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Флайерз». Во время одной из остановок находившийся на скамейке запасных Мичков начал спорить с Силером, который оставался на льду. Мартон попытался их успокоить.
«Такой уж я человек — думаю, я вырос таким благодаря тому, как меня воспитали родители. Это хоккей, такое будет случаться. Силс не хотел ничего плохого, Мич тоже. Они просто обсуждали игровой эпизод. Когда мы ведем в такой игре, я думаю, для меня главное — просто немного успокоить Мича. Очевидно, он эмоциональный игрок. Это то, что нам нужно. Нам нужна эта соревновательность. В том, что произошло, нет ничего плохого. Наверное, это часть моей натуры: я стараюсь быть лидером, хотя я молодой игрок в этой команде. Просто подавать пример, ведь поступки говорят громче слов», — приводит журналист Кевин Керц слова Мартона.
«Филадельфия» набрала 18 очков за 22 матча и занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.
|Столичный дивизион
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|Каролина
|21
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|Нью-Джерси
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|Рейнджерс
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|12
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|25
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|Айлендерс
|19
|9
|10
|22
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|Вашингтон
|18
|10
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|Филадельфия
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|Тампа-Бэй
|20
|13
|7
|28
|2
|Монреаль
|20
|12
|8
|28
|3
|Оттава
|21
|13
|8
|28
|4
|Бостон
|20
|13
|7
|27
|5
|Флорида
|21
|12
|9
|26
|6
|Баффало
|20
|8
|12
|20
|7
|Детройт
|21
|8
|13
|19
|8
|Торонто
|22
|8
|14
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|22
|15
|7
|34
|2
|Нэшвилл
|20
|11
|9
|27
|3
|Колорадо
|21
|12
|9
|27
|4
|Даллас
|19
|11
|8
|24
|5
|Юта
|21
|10
|11
|23
|6
|Виннипег
|21
|10
|11
|23
|7
|Сент-Луис
|20
|9
|11
|20
|8
|Чикаго
|20
|5
|15
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|21
|15
|6
|33
|2
|Вегас
|21
|13
|8
|29
|3
|Анахайм
|20
|10
|10
|21
|4
|Сан-Хосе
|22
|9
|13
|20
|5
|Сиэтл
|18
|9
|9
|19
|6
|Калгари
|20
|9
|11
|19
|7
|Лос-Анджелес
|18
|5
|13
|12
|8
|Ванкувер
|21
|3
|18
|7
|15.11
|03:00
|Сент-Луис – Флорида
|1 : 4
|15.11
|03:00
|Тампа-Бэй – Детройт
|0 : 2
|15.11
|03:00
|Питтсбург – Оттава
|1 : 4
|15.11
|03:00
|Торонто – Эдмонтон
|0 : 1
|15.11
|03:00
|Вашингтон – Нью-Джерси
|4 : 7
|15.11
|03:00
|Бостон – Миннесота
|2 : 6
|15.11
|03:00
|Коламбус – Филадельфия
|3 : 4
|15.11
|03:00
|Монреаль – Колорадо
|1 : 4
|15.11
|04:00
|Даллас – Баффало
|2 : 0
|15.11
|05:00
|Юта – Сан-Хосе
|5 : 6 Б
|15.11
|06:00
|Лос-Анджелес – Калгари
|2 : 3
|15.11
|06:00
|Анахайм – Айлендерс
|2 : 6