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«Ди Си Юнайтед» пожелал удачи «Вашингтону» в Кубке Стэнли

01:30
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Футбольный клуб «Ди Си Юнайтед» поддержал «Вашингтон» перед первым матчем плей-офф НХЛ.

Клуб из Вашингтона пожелал удачи «Кэпиталз» в Кубке Стэнли. Также хоккеистов поддержали другие клубы из столицы — баскетбольный «Вашингтон Нэшионалс» и «Вашингтон» из НФЛ.

Первый матч серии «Вашингтон» — «Бостон» пройдет 16 мая и начнется в 2:15 мск.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей