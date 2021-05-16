«Ди Си Юнайтед» пожелал удачи «Вашингтону» в Кубке Стэнли
01:30
Футбольный клуб «Ди Си Юнайтед» поддержал «Вашингтон» перед первым матчем плей-офф НХЛ.
Клуб из Вашингтона пожелал удачи «Кэпиталз» в Кубке Стэнли. Также хоккеистов поддержали другие клубы из столицы — баскетбольный «Вашингтон Нэшионалс» и «Вашингтон» из НФЛ.
Первый матч серии «Вашингтон» — «Бостон» пройдет 16 мая и начнется в 2:15 мск.
ALL ABOUT THE CUP— D.C. United (@dcunited) May 15, 2021
Good luck in the #StanleyCup Playoffs, @Capitals!#DCU x #ALLCAPS pic.twitter.com/vcg21fnntf
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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