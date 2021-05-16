«Ди Си Юнайтед» пожелал удачи «Вашингтону» в Кубке Стэнли

Футбольный клуб «Ди Си Юнайтед» поддержал «Вашингтон» перед первым матчем плей-офф НХЛ.

Клуб из Вашингтона пожелал удачи «Кэпиталз» в Кубке Стэнли. Также хоккеистов поддержали другие клубы из столицы — баскетбольный «Вашингтон Нэшионалс» и «Вашингтон» из НФЛ.

Первый матч серии «Вашингтон» — «Бостон» пройдет 16 мая и начнется в 2:15 мск.