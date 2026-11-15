Нападающий «Флориды» Райнхарт набрал 700-е очко в НХЛ

Нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт преодолел отметку в 700 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. В гостевом матче с «Сент-Луисом» (4:1) канадец сделал результативную передачу и забросил шайбу. Теперь у 31-летнего форварда 701 (335+366) очко в 860 матчах лиги.

Семисотым стало результативное действие Райнхарта на 6-й минуте первого периода. Канадец вместе с Мэттью Ткачуком ассистировал Брэди Ткачуку, открывшему счет в большинстве. В начале третьего периода нападающий забросил шайбу без передач, обыграв нескольких защитников и сделав счет 4:0.

Для Райнхарта это 12-й гол и 21-е очко в 21 матче сезона-2026/27. В НХЛ канадец дебютировал в составе «Баффало», за которое играл до перехода во «Флориду» летом 2021 года. В ноябре форвард также стал вторым хоккеистом «Пантерз», достигшим отметки в 200 голов непосредственно за клуб.

Кроме Райнхарта, у победителей отличились Брэди Ткачук, российский защитник Дмитрий Куликов и Антон Лунделль. Куликов забросил первую шайбу в сезоне. У «Сент-Луиса» в большинстве отличился Дилан Холлоуэй. Голкипер «Флориды» Якоб Маркстрем отразил 23 броска, а команда выиграла третий матч подряд.