Нападающий «Флориды» Райнхарт набрал 700-е очко в НХЛ
Нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт преодолел отметку в 700 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. В гостевом матче с «Сент-Луисом» (4:1) канадец сделал результативную передачу и забросил шайбу. Теперь у 31-летнего форварда 701 (335+366) очко в 860 матчах лиги.
Семисотым стало результативное действие Райнхарта на 6-й минуте первого периода. Канадец вместе с Мэттью Ткачуком ассистировал Брэди Ткачуку, открывшему счет в большинстве. В начале третьего периода нападающий забросил шайбу без передач, обыграв нескольких защитников и сделав счет 4:0.
Для Райнхарта это 12-й гол и 21-е очко в 21 матче сезона-2026/27. В НХЛ канадец дебютировал в составе «Баффало», за которое играл до перехода во «Флориду» летом 2021 года. В ноябре форвард также стал вторым хоккеистом «Пантерз», достигшим отметки в 200 голов непосредственно за клуб.
Кроме Райнхарта, у победителей отличились Брэди Ткачук, российский защитник Дмитрий Куликов и Антон Лунделль. Куликов забросил первую шайбу в сезоне. У «Сент-Луиса» в большинстве отличился Дилан Холлоуэй. Голкипер «Флориды» Якоб Маркстрем отразил 23 броска, а команда выиграла третий матч подряд.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|21
|16
|5
|34
|2
|Нью-Джерси
|22
|15
|7
|30
|3
|Рейнджерс
|22
|13
|9
|27
|4
|Айлендерс
|20
|10
|10
|24
|5
|Вашингтон
|19
|10
|9
|20
|6
|Филадельфия
|24
|7
|17
|20
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|16
|8
|Коламбус
|19
|7
|12
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|21
|14
|7
|30
|2
|Оттава
|22
|14
|8
|30
|3
|Монреаль
|22
|13
|9
|30
|4
|Бостон
|22
|14
|8
|29
|5
|Флорида
|23
|12
|11
|27
|6
|Баффало
|21
|8
|13
|20
|7
|Детройт
|22
|8
|14
|19
|8
|Торонто
|23
|8
|15
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|23
|16
|7
|36
|2
|Даллас
|21
|13
|8
|28
|3
|Колорадо
|22
|12
|10
|27
|4
|Нэшвилл
|22
|11
|11
|27
|5
|Юта
|23
|11
|12
|25
|6
|Виннипег
|22
|10
|12
|23
|7
|Сент-Луис
|21
|10
|11
|22
|8
|Чикаго
|21
|6
|15
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|23
|17
|6
|37
|2
|Вегас
|23
|13
|10
|30
|3
|Анахайм
|22
|11
|11
|23
|4
|Сан-Хосе
|24
|10
|14
|22
|5
|Калгари
|22
|10
|12
|21
|6
|Сиэтл
|18
|9
|9
|19
|7
|Лос-Анджелес
|19
|6
|13
|14
|8
|Ванкувер
|23
|5
|18
|11
|19.11
|03:30
|Нью-Джерси – Монреаль
|2 : 3
|19.11
|03:30
|Детройт – Бостон
|1 : 4
|19.11
|05:00
|Юта – Колорадо
|4 : 1