ФХР выразила соболезнования Панарину в связи со смертью его дедушки

Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования нападающему «Лос-Анджелеса» Артемию Панарину в связи со смертью его деда Владимира Левина в возрасте 87 лет.

«Владимир Ильич с ранних лет играл в жизни Артемия важную роль: занимался его воспитанием, впервые поставил на коньки и ежедневно сопровождал на тренировки. Именно благодаря его заботе, поддержке и участию были заложены основы будущей хоккейной карьеры Артемия», — говорится в заявлении ФХР.

Из-за смерти дедушки 35-летний Панарин пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (2:3), который состоялся 15 ноября.

В сезоне-2026/27 российский нападающий провел 17 матчей за «Лос-Анджелес» и набрал 19 (8+11) очков.