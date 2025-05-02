«Колорадо» сравнял счет в серии с «Далласом», Ничушкин оформил дубль

«Колорадо» обыграл «Даллас» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 7:4. Счет в серии стал равный — 3-3.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин оформил дубль. Также у «лавин» голы забили Арттури Лехконен, Мартин Нечас, Нэйтан Маккиннон, Джош Мэнсон, Нэйтан Маккиннон и Кэйл Макар.

Заброшенные шайбы «Старз» на счету Микаэля Гранлунда, Микко Рантанена и Роопе Хинтца, который оформил дубль.

Седьмой матч в серии состоится 3 мая. Начало игры — 23:00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч

«Колорадо» — «Даллас» — 7:4 (2:0, 1:4, 4:0)

Голы: Ничушкин — 2 (Нельсон, Ландескуг), 6:29 — 1:0. Лехконен — 3 (Макар, Нечас), 18:40 — 2:0. Хинтц — 3 (бол., Рантанен, Джонстон), 21:18 — 2:1. Гранлунд — 1 (Хинтц, Рантанен), 23:41 — 2:2. Нечас — 1 (Макар, Тэйвз), 24:34 — 3:2. Хинтц — 4 (Рантанен), 27:51 — 3:3. Рантанен — 2 (Хинтц, Сиси), 38:35 — 3:4. Ничушкин — 3 (Ландескуг, Нельсон), 46:02 — 4:4. Маккиннон — 6, 49:04 — 5:4. Мэнсон — 1 (п.в., Маккиннон), 58:44 — 6:4. Макар — 1 (п.в., Маккиннон), 59:03 — 7:4.

Вратари: Блэквуд — Эттингер (57:26 — 58:44, 58:52 — 59:03).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 48 (19+16+13) — 26 (10+9+7).

Наши: Ничушкин (18.02/2/+2) — Дадонов (12.39/1/-3), Любушкин (19.14/1/-5).

2 мая. Денвер. Ball Arena. 18099 зрителей.