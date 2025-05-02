Хоккей
2 мая, 07:35

«Колорадо» сравнял счет в серии с «Далласом», Ничушкин оформил дубль

Евгений Козинов
Корреспондент
Валерий Ничушкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Колорадо» обыграл «Даллас» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 7:4. Счет в серии стал равный — 3-3.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин оформил дубль. Также у «лавин» голы забили Арттури Лехконен, Мартин Нечас, Нэйтан Маккиннон, Джош Мэнсон, Нэйтан Маккиннон и Кэйл Макар.

Заброшенные шайбы «Старз» на счету Микаэля Гранлунда, Микко Рантанена и Роопе Хинтца, который оформил дубль.

Седьмой матч в серии состоится 3 мая. Начало игры — 23:00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч

«Колорадо» — «Даллас» — 7:4 (2:0, 1:4, 4:0)

Голы: Ничушкин — 2 (Нельсон, Ландескуг), 6:29 — 1:0. Лехконен — 3 (Макар, Нечас), 18:40 — 2:0. Хинтц — 3 (бол., Рантанен, Джонстон), 21:18 — 2:1. Гранлунд — 1 (Хинтц, Рантанен), 23:41 — 2:2. Нечас — 1 (Макар, Тэйвз), 24:34 — 3:2. Хинтц — 4 (Рантанен), 27:51 — 3:3. Рантанен — 2 (Хинтц, Сиси), 38:35 — 3:4. Ничушкин — 3 (Ландескуг, Нельсон), 46:02 — 4:4. Маккиннон — 6, 49:04 — 5:4. Мэнсон — 1 (п.в., Маккиннон), 58:44 — 6:4. Макар — 1 (п.в., Маккиннон), 59:03 — 7:4.

Вратари: Блэквуд — Эттингер (57:26 — 58:44, 58:52 — 59:03).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 48 (19+16+13) — 26 (10+9+7).

Наши: Ничушкин (18.02/2/+2) — Дадонов (12.39/1/-3), Любушкин (19.14/1/-5).

2 мая. Денвер. Ball Arena. 18099 зрителей.

  • Ингемар Карлссон

    Валера, кстати тоже против бывших одноклубников играл и сыграл прекрасно! 2 гола и победа Колорадо подтверждают его вклад в общий результат. 7 матч будет сложным, но хочется, чтобы дальше прошли Эвеланш.Буду болеть за Ничушкина, Маккиннона, Макара, Лехконена, Нечаса и особенно за капитана Габриэля Ингемара Ландескуга (именно так произносится его фамилия по-шведски).

    02.05.2025

  • Maks

    У Вашингтона нет шансов в серии? А у Торонто против Флориды?

    02.05.2025

  • Muslim Galeev

    Колорадо молодцы терпеть не могу Даллас!

    02.05.2025

  • afino61

    для дефов колорадо - хоть от своего лицевого борта - как 2 пальца)) короли олухи , давно сказал... олухов в расчет не берём))

    02.05.2025

  • Archon

    Как там говорилось,"Они не пройдут!" ?? ..Хер там,они прошли!! Теперь "Даллас" будет иметь дома кучу гимора в решабельном с "жучарами"..

    02.05.2025

  • Andrey Vladimirovich

    Вот так и надо! Скорость, броски, скорость, броски! Лавина должна быть лавиной, а не грязевым потоком.

    02.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    Оформил дубль _____ А чего не зарегистрировал дубль? Или выправил дубль. Можно зачислил на свой счёт дубль. Выписал дубль. Задекларировал дубль. Официализировал дубль.

    02.05.2025

  • Женек10

    а что, легко ? Колорадо дома проиграли матч. про попатчь легко скажи ЛАКам

    02.05.2025

  • afino61

    пока колорадо только у себя в горах хорош... даллас , соберитесь)) как там говорили - "в пустые попасть ООЧЕНЬ сложно")))

    02.05.2025

  • Zohr Vad

    И за Валеру и за Лавин очень радостно. Даллас крепкий соперник. И хочется что-бы Лавины прошли первый раунд.

    02.05.2025

  • True Timati

    Вратари. Ключевое в этой серии

    02.05.2025

  • Догада

    Валера - верим!

    02.05.2025

  • N.A.F.1974

    Я ожидал(и продолжаю) победы жуков.Всетаки состав сильный.С суперзвездами.Но тяжело..Причем Даллас без Робертсона и Хейсканена.А у Колорадо все в строю.

    02.05.2025

  • НavBek

    Да, Отличная серия получается, но поболею все же за жуков колорадских:Там и Валера (3 рехаба) и Ландескуг (3 года без хоккея) В атаке играют мощно, но вот игра в защите... полный алес?

    02.05.2025

  • ГлавПатриот

    И на востоке путь у Каролины: нью джерси, вашингтон....

    02.05.2025

  • ГлавПатриот

    Я же говорил. Лучшая серия первого раунда.

    02.05.2025

  • N.A.F.1974

    Резоны разные.Я за Валеру,за Ландескога(парт.кличка невялый швед) и против Рантанена(парт. кличка нежадный финн).Да и в целом нейтральному болельщику хоккей Лавин поинтересней\повеселей покажется.

    02.05.2025

  • True Timati

    Даллас, конечно... Но каков Колорадо! 7-й матч будет непредсказуемым!

    02.05.2025

  • Оскара Тому Харди

    Как вовремя то наш Илья Муромец с печки слез)))

    02.05.2025

  • N.A.F.1974

    И Блеквелл тоже помог.

    02.05.2025

  • nikola mozaev

    В этой серии будет огненный седьмой матч, в котором буду болеть за Даллас, да не обидится на меня Валерий Ничушкин. Всё же в Далласе двое наших...

    02.05.2025

  • Андрей Андрей

    Ранта чуть их не похоронил,но тут Валерик оказался против.

    02.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    Ньитшушкин

    02.05.2025

  • adamantane'

    Да, Рантанен отличную стату выдал.

    02.05.2025

  • Andrey Sakharov

    Есть вероятность, что в следующей игре кто-то сойдёт с дистанции) Хороший хоккей. Вэл был прекрасен. Блэквуд - нет, и все ж потащил в конце. "Штирлиц знал, что запоминается последнее".

    02.05.2025

  • adamantane'

    Ничуууууушкииииин! :yum:

    02.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Бросил пить , курить , гулять , начал шайбу забивать

    02.05.2025

  • baruv

    Валера прервал молчание и лавины при колоссальном противодействии бывшего одноклубника сравняли счет в серии. Ждем матч-огонь

    02.05.2025

    Ничушкин оформил дубль в матче против «Далласа»

    Ничушкин признан третьей звездой матча с «Далласом»
