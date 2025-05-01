«Миннесота» и «Вегас» проведут матч в первом раунде Кубка Стэнли

«Миннесота Уайлд» и «Вегас Голден Найтс» встретятся в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли в ночь на пятницу, 2 мая. Игра пройдет в «Excel Энерджи Центре» в Сент-Поле, начало — в 2.30 по московскому времени.

«Миннесота» — «Вегас»: прямая трансляция матча плей-офф НХЛ (видео)

Основные события игры «Миннесота» — «Вегас» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В России отсутствуют официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

После пяти матчей серии счет 3-2 в пользу «Вегаса». В регулярном чемпионате «Рыцари» финишировали вторыми в Западной конференции и первыми в Тихоокеанском дивизионе, а «Дикари» — седьмыми в конференции и четвертыми в Центральном дивизионе.