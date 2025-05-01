Защитник «Монреаля» и обладатель Кубка Стэнли Савар завершил карьеру

Защитник «Монреаля» Дэвид Савар объявил о завершении карьеры, сообщает пресс-служба НХЛ.

34-летний канадец выступал за «Монреаль» с 2021 года. До этого он играл в «Тампе» и «Коламбусе». Всего на счету Савара 242 (54+188) очка в 870 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. В плей-офф в активе защитника 17 (1+16) очков в 62 играх.

В 2021 году Савар завоевал с «Тампой» Кубок Стэнли. В 2015 году он стал чемпионом мира со сборной Канады.