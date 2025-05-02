«Рейнджерс» ведут переговоры с Салливаном

Бывший главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан может продолжить карьеру в «Рейнджерс».

Как сообщает ESPN, клуб из Нью-Йорка ведет переговоры о контракте с 57-летним американцем. Ожидается, что стороны заключат один из самых крупных тренерских соглашений в истории НХЛ.

Специалист покинул «Питтсбург» три дня назад. Он в течение 10 лет тренировал «Пингвинз».

Дэвид Куинн, работавший с Салливаном в «Питтсбурге» в качестве помощника, не присоединится к «Рейнджерс», так как будет кандидатом на другие вакансии главного тренера.

Салливан ранее уже работал в «Рейнджерс» в качестве помощника тренера с 2009 по 2013 год.